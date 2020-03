UBS ve en la tragedia “la oportunidad de la década” para invertir en bonos corporativos y de países emergentes

El desplome en los bonos corporativos y de países emergentes por la crisis del coronavirus presenta "la mejor oportunidad de inversión en estos activos de la última década", por lo que es preferible la inversión en crédito que en acciones en este contexto de volatilidad extrema de

las Bolsas, según UBS.



El banco prevé una "recesión corta" y asegura que "las políticas monetarias y fiscales se están desplegando con una rapidez y contundencia inusitadas" por lo que hay "una gran oportunidad" en dichos activos crediticios, ha argumentado el responsable de inversión de UBS en España, Roberto

Scholtes.



Los bonos con grado de inversión ('BBB-' hacia arriba) que está comprando masivamente el Banco Central Europeo han visto su diferencial medio saltar unos 130 puntos básicos y su rentabilidad hasta el 1,8%. "Esperamos que en los próximos meses deshagan unas dos terceras partes de ese salto", ha afirmado Scholtes.



La entidad no prevé "grandes cambios" en la curva de referencia alemana, por lo que estima que el retorno total en un año podría superar el 7%, por lo que se trata de "toda una ganga cuando uno va de la mano del banco central".



En el caso de los bonos de alto rendimiento, conocidos como 'bonos basura' en España, el diferencial del 'high yield' en Estados Unidos se ha disparado más de 500 puntos básicos por la preocupación ante las probables quiebras de empresas ligadas al 'fracking'.



Según los cálculos de la firma, este segmento ya descuenta que cada año va a reestructurar su deuda una décima parte de las compañías o bien que una cuarta parte de todos los emisores 'high yield' quebrará este año, por encima de lo que ocurrió en 2009.



No obstante, el escenario central de UBS contempla que el diferencial medio retroceda hasta los 550 puntos básicos, por lo que si la curva de tipos estadounidense se queda cerca del 1% y la alemana en negativo, los retornos netos en doce meses podrían incluso superar el 20% en Estados

Unidos y el 18% en Europa.



Por otro lado, la entidad ha insistido en las oportunidades en deuda soberana de países emergentes, donde la prima de riesgo media ha saltado unos 300 puntos básicos, por lo que "bastará que el diferencial medio retroceda 150 puntos básicos para que el retorno neto pueda superar el 15%".



UBS considera que los exportadores de petróleo y otras materias primas van a pasar por "serias dificultades", pero no prevé impagos "más allá de los países que llevan años en la cuerda floja".