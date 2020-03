Las ventas de móviles caen un 38% con la crisis y seguirán bajando

Las ventas de teléfonos nuevos registraron un desplome del 38% en el mes de febrero, en términos interanuales, como consecuencia del impacto en China de la crisis del coronavirus covid-19. Según los datos de la consultora Strategy Analytics, citados por la BBC, es la mayor caída desde la invención del Smartphone.

El contagio del coronavirus en China tuvo un gran impacto en el mercado, según la analista de la firma, Linda Sui. “Algunas plantas en Asia no pudieron suministrar a los fabricantes de terminales, mientras que muchos usuarios no pudieron o no estuvieron dispuestos a acudir a las tiendas a adquirir un nuevo dispositivo”, dijo la experta.

Según esta consultora, las ventas del conjunto del mercado pasaron de 99,2 millones de unidades en febrero de 2019 a 61,8 millones en el mismo mes de 2020.

El mes de febrero es clave para la industria del móvil. De hecho, es en ese periodo cuando se celebra el Mobile World Congress de Barcelona, cuando muchos fabricantes presentan sus nuevos modelos. El congreso de este año se suspendió a causa de los riesgos generados por el Covid-19.

El suministro y la demanda de smartphones se hundieron en China, bajaron en el resto de Asia y se ralentizaron en el resto del mundo. Strategy Analytics espera que las ventas de móviles continúan bajando durante el mes de marzo como consecuencia de la expansión del virus en Europa y EE UU.