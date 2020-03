Nuevos Mac Mini de Apple: apenas cambios para su ordenador más barato

A pesar de la crisis del coronavirus, Apple ha mantenido sus planes y, salvo los nuevos iPhone SE 2 (o iPhone 9) todo lo demás ya está a la venta en su tienda online. Recordad que hace apenas un par de días llegaban los nuevos iPad Pro y una versión mejorada del mítico MacBook Air así que... tocaba que algún Mac pasara por el taller de chapa y pintura.

Y así ha sido. No hay rastro de un nuevo iMac, pero sí de un Mac Mini (y un Mac Pro) que es el ordenador más económico de los de Cupertino y que en esta ocasión, para los modelos de 2020, la cosa ha quedado en una especie de "cambio no cambio". Como reza la publicidad de una famosa empresa.

Pocos cambios, por no decir (casi) ninguno

Apple no sabemos muy bien qué ha hecho porque, sobre el papel, los cambios en el Mac Mini son minúsculos. No ya por el diseño, que tampoco era de esperar que fueran a modificar nada, sino por el hardware de su interior, que podrían haber aprovechado para instalar procesadores Intel de décima generación, por ejemplo, o aumentar la memoria RAM. Pero no.

Nuevos Mac Mini de Apple.

Estos nuevos ordenadores solo cambian en la capacidad, que ha pasado de configuraciones SSD de 128 y 256 gigas a ofrecer justo el doble, con un mínimo de 256 y un máximo de 512. No hay más cambios y todo lo demás se mantiene tal cual llegó con los Mac Mini presentados en noviembre de 2018. Eso sí, los usuarios que compraron aquellos ordenadores estarán encantados de que no hayan quedado obsoletos con los dispositivos de 2020.

Así que si estáis interesados en estos Mac Mini, encontraréis procesadores Intel Core i3 de cuatro núcleos e i5 de seis (octava generación), con opción de adquirir un i7 a través de pedidos online, GPU Intel UHD Graphics 630, 8GB de memoria RAM DDR4 a 2.666 MHz (ampliables hasta 64 también a través de internet) y los ya mencionados 256 y 512 gigas de las unidades SSD (ampliables hasta 2TB).

En cuanto a los puertos, este Mac Mini de 2020 respeta lo mismo que el modelo de 2018: cuatro puertos USB‑C (Thunderbolt 3), dos clásicos USB-A, un conector Gigabit Ethernet, salida HDMI 2.0 y minijack de audio de 3.5mm. con Wifi 802.11ac y Bluetooth 5. Los tenéis ya disponibles para comprar a un precio del modelo más básico de 8/256GB de 929 euros.