Más cambios en el estado de alarma: los talleres pueden funcionar, pero sin abrir al público

Uno de los puntos que ha generado polémica con el estado de alarma es si los talleres de coches podían abrir. Puesto que se puede circular en automóvil (para realizar ciertas actividades) y las gasolineras están abiertas, ¿por qué no pueden abrir los talleres para mantenimiento y reparaciones?

Lo cierto es que los talleres no estaban en el listado de establecimientos minoristas cuya apertura al público se permitía en determinadas condiciones, pero algunas directrices de policías locales y Guardia Civil permitían su apertura para reparaciones.

Ahora, el Ministerio de Fomento ha dictado una orden con instrucciones relativas al transporte de carretera que arroja algo más de luz a la situación legal de los talleres mecánicos durante el estado de alarma, al menos en lo relativo a los transportistas.

Según dicha orden, "con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las operaciones de transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, así como de los transportes permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público general".

En todo caso, tendrán que observarse las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del Covid-19.

Es decir, los talleres podrán abrir y prestar servicio a los transportistas profesionales, pero no está tan clara la situación para quienes acudan con su vehículo particular, según la orden de Fomento. Algunas indicaciones de Interior, sin embargo, van en el sentido de que es posible en ciertos supuestos. Así, por ejemplo, unas instrucciones de una comandancia de la Guardia Civil con el sello del Ministerio del Interior, señalaban lo siguiente: "Talleres de reparación de vehículos: No está permitida su apertura al público, salvo causa justificada, solo pueden funcionar a puerta cerrada (quien quiera reparar el vehículo lo lleva y se va, nada de quedarse en el taller)".

La regulación, en todo caso, no está muy clara para el caso de las reparaciones de vehículos que se usen con carácter particular para ir al trabajo, al médico, a comprar alimentos, etcétera.

Dos personas en un camión

La nueva orden de Fomento también establece que en los transportes públicos de mercancías por carretera estará permitido que vayan dos personas en la cabina del vehículo, cuando sea necesario por razón del tipo de transporte a realizar.

En este punto, la norma para el conjunto de los conductores tampoco es muy clara. Tras la correción de algunos errores y contradicciones que había en el decreto inicial de estado de alarma, quedó claro que hay ciertas actividades que deben realizarse individualmente, "salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada".

En principio, la policía y guardia civil tiene como instrucciones que en los coches debe ir una persona y solo en casos excepcionales más. Ir a la compra con niños pequeños que no se puede dejar solos en casa sería uno de esos casos excepcionales amparados por la ley.