Hacienda comenzará a devolver 10.000 millones del IRPF el 3 de abril

Solicitud. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigió ayer una carta –que hizo pública- al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que tras dar parte de las graves carencias de material sanitario que sufre la región más castigada por la pandemia de coronavirus solicita recursos adicionales, con una petición específica para el Ministerio de Hacienda. En concreto, Ayuso solicita al departamento que dirige María Jesús Montero que abone a la región los 377 millones de euros del IVA de 2017 que no llegaron a liquidarse en 2019 efecto de la entrada en vigor del Sistema Inmediato de Información (SII), que hace tres años dejó un mes de recaudación en el limbo. Algo que Hacienda trató de enmendar en las cuentas de 2019 pero que considera imposible retomar al no lograr su aprobación. La comunidad también reclama 54 millones en entregas a cuenta de 2019 que Hacienda considera que no le corresponden por su decisión de bajar el IRPF: En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid pidió poder destinar 420 millones de su superávit a responder a la crisis sanitaria.