El iPhone 9 podría no llegar solo: tendrá un modelo más grande

Apple tendría que haber presentado ya sus nuevos iPhone SE 2 (aunque ya todo el mundo da por hecho que se llamarán iPhone 9) para ponerlos a la venta hacia el 3 de abril, pero por la crisis del coronavirus tendremos que esperar unos cuantos meses. No sabemos la cantidad exacta pero estamos seguros de que serán como mínimo un par. Eso no quita para que sigan apareciendo revelaciones tan sorprendentes como la de hoy.

Y es que hay referencias a los nuevos terminales baratos de Apple en el código de iOS 14, y eso ha desatado todos los rumores, porque los de Cupertino no se conformarán con poner a la venta un único terminal, sino dos. Es decir, replicar la misma estrategia que vienen poniendo en marcha desde el iPhone 6 de 2014: dos teléfonos, uno más pequeño de 4,7 pulgadas de pantalla y otro más grande de 5,5.

iPhone 9 Plus, también en la agenda

El caso es que la nueva gama de móviles baratos de Apple no se limitará solo al rumoreado iPhone 9 (le llamaremos ya así a partir de ahora), sino también a una versión Plus más grande y con el mismo hardware, aunque no sabemos si también con cambios en la cámara, la batería, etc. De esta manera, estos dispositivos llegarán para suplir, precisamente, a esos iPhone 8 que todavía siguen disponibles en las tiendas de Apple y que son ahora mismo el segmento de acceso a la gama.

Diseño de concepto del iPhone SE 2.

Eso sí, no es lo mismo tener en la mano la potencia de un chip A13 Bionic como el que llevan los iPhone 11 y 11 Pro, que el A11 Bionic de los modelos de 2017 así que tiene bastante lógica que los de Cupertino quieran renovar esa gama económica ofreciendo dos terminales nuevos pero de la vieja escuela: es decir, con bordes arriba y abajo de la pantalla, nada de Face ID y presencia del mítico botón Home (háptico) con Touch ID para recordar los viejos tiempos.

Ahora mismo los iPhone 8 tienen un precio de entrada de 539 euros para el modelo de 4,7 pulgadas y de 659 para el Plus de 5,5. Estos nuevos iPhone 9 y 9 Plus se situarían en un rango un pelín más bajo ya que el objetivo de su lanzamiento es suplir el espacio que ocupaba el viejo iPhone SE y que se situó en un rango de precios de 459 euros. De todas formas toca esperar. La crisis del Covid-19 ha retrasado todos los planes.