Qué es la recuperación económica en forma de V, U o L y cuál es la más probable

La pandemia del coronavirus está siendo demoledora para la economía mundial, con países como España prácticamente paralizados. El daño es ya irreversible y algunos organismos como la OCDE prevén que el crecimiento del PIB español quede anulado este 2020 o incluso haya contracción. Todavía no se sabe con certeza cuál será el alcance de esta crisis, pero ya se ponen sobre la mesa los tres posibles escenarios para cuando llegue la recuperación: en forma de V, U o L.

En forma de V

Este modelo se produce cuando hay un parón brusco de la economía pero la vuelta a la normalidad también es rápida. Es el escenario de recuperación más dinámico. La mayoría de expertos no lo ven factible dado que apuntan a un 'shock' económico más grave de lo esperado. Para Juan J. Fernández-Figares, de Link Securities, "cada vez es menos probable" pero de producirse "favorecería un fuerte repunte de las Bolsas a corto plazo".

En Unigestión indican que "económicamente, cuanto más dure la epidemia, más extensas serán las medidas de contención y más recesivo será este colapso". Algunas previsiones se basan en en el supuesto de que solo serán necesarias unas pocas semanas de confinamiento para combatir la pendiente exponencial de la propagación del virus, y que el retorno a la normalidad se logrará de manera rápida y eficiente. Sin embargo, cada vez se habla más de la prórroga del estado de alarma.

En forma de U

Se habla de recuperación en forma de U cuando, a diferencia de la V, los indicadores económicos tardan más tiempo en llegar a los niveles a los que se encontraban antes de la recesión. La mayoría de expertos se inclinan por esta opción.

"Algunas de las grandes economías del mundo no podrán evitar experimentar recesiones técnicas en el primer y segundo trimestres del año antes de experimentar un crecimiento repentino en el segundo semestre. Dicho esto, esto será en forma de U y no de V", señala Frank Haüsler, estratega jefe de Vontobel AM.

Robert Gilhool, de Aberdeen Standard Investments, considera que "habrá que esperar hasta finales de 2022 para que el PIB mundial recupere los niveles previos al coronavirus". A su juicio, la economía global experimentará una curva en forma de U evitando la recesión técnica, auque algunas áreas de la zona euro sí entrarán en recesión. No osbtante, cree que "la respuesta coordinada de los Bancos Centrales y una reacción fiscal agresiva por parte de los estados ayudaría a recuperar el crecimiento en el cuarto trimestre de 2020".

Desde la gestora Pimco pronostican una recuperación global en U, "aunque la fase plana podría mantenerse durante un tiempo".

En forma de L

Este tipo implica una recesión de la economía y su posterior recuperación. "Concretamente, aquella recesión que se produce de forma pronunciada y cuya recuperación es muy lenta", explican desde SelfBank. En este caso, la recuperación de indicadores macroeconómicos como el empleo o el PIB puede durar años, o incluso décadas. "Es la forma de recesión y recuperación más dramática que existe: la caída suele ser drástica, pronunciada y envuelta de crisis y pánico; mientras que la recuperación suele ser tan lenta que a veces incluso es referida como un periodo de depresión", indica la firma.