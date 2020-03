Prompt, el no-reloj que tendrás que mirar para saber si es tarde o no

El mercado apunta ahora a relojes inteligentes. No hay empresa dedicada a la tecnología que no tenga entre sus planes poner a la venta un smartwatch que sea capaz de estar permanentemente conectado, bien a través de un smartphone o él solito gracias a su conectividad 4G, y que en última instancia no pare de bombardearnos con notificaciones de mensajes, llamadas e incluso consejos sobre cómo debemos dormir.

Prompt, el reloj que no marca las horas.

Así que resulta curioso que una empresa haya querido ir en la dirección completamente opuesta, con un reloj que no es nada inteligente, que no recibe ninguna alerta, no se conecta a nada y simplemente da la hora. Bueno, ni eso porque según su fabricante podríamos considerarlo como un no-reloj. Se llama Prompt y vais a ver lo útil que puede llegar a ser.

No mires que no verás la hora

Lo primero que hay que decir es que este Prompt no es un reloj sino un dispositivo de cortesía, es decir, que lo tendremos que llevar encima en esas reuniones que se alargan y para las que no tenemos demasiado tiempo porque a continuación viene otro compromiso. Los fabricantes de este dispositivo entienden que no queda bien mirar el reloj cuando te están hablando y por eso es más discreto recurrir a este ingenio.

Prompt, detalles de las decenas y unidades de minutos.

Como casi todas las reuniones dan comienzo a una hora en punto o a y media, Prompt lo que hace es vibrar cuando pulsamos sobre su superficie cóncava y, dependiendo del número de latidos, así será que nos encontramos en un cuarto u otro de la hora. Una pulsación para el primer cuarto de la esfera, dos para el segundo, tres para el tercero y cuatro para el cuarto.

Imaginad que la reunión empieza a las 12:00h. de la mañana y que a las 12:45h. tenemos que salir pitando. Si tocamos la esfera del Prompt y recibidos dos vibraciones, quiere decir que nos encontramos entre las 12:15 y las 12:30h. Es decir, que todavía nos queda tiempo. Ahora bien, si recibimos tres vibraciones, la cosa cambia porque entramos en el último cuarto de hora que tenemos disponible.

Cómo marca los minutos el Prompt.

Además de ese simple dato, el Prompt también nos permite conocer el minuto exacto gracias a esas rayas que veis alrededor de la esfera. Si la giramos se iluminarán los minutos de cinco en cinco (5,10, 15, 20, 25... 55, 00) y, arriba donde las doce en punto, los puntitos señalan las unidades. ¿Os parece interesante este Prompt? Pues lo tenéis en Kickstarter, a un precio de unos 160 euros, con fecha de entrega en agosto.