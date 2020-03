PRISA reitera que actuará contra Cofina por romper la compra de Media Capital

PRISA, grupo editor de CincoDías, ha reiterado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que considera que la portuguesa Cofina ha incumplido el contrato de compraventa de Media Capital y que llevará a cabo las medidas y acciones que considere necesarias para defender sus intereses.

El grupo español "rechaza los argumentos en los que Cofina pretende basar ahora una resolución del contrato de compraventa", según ha señalado a la CNMV. Cofina dijo al supervisor portugués que no quiere pagar los 10 millones de cláusula penal previstos en el contrato por no haber sacado adelante su ampliación de capital y culminado la operación porque, en su opinión, no ha incumplido el contrato sino que hay que renegociarlo.

PRISA "manifiesta que no procede, como parece pretender Cofina, una modificación del contrato de compraventa para el restablecimiento del equilibrio de las respectivas prestaciones recíprocas conforme a los principios de buena fe, al haberse producido un incumplimiento previo de dicho contrato por parte de Cofina", añade en su comunicación a la CNMV.