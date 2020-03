IAG reducirá capacidad en un 75% en abril y mayo y retrasa el relevo de Walsh por Gallego

El coronavirus ha puesto al grupo de aerolíneas IAG, del que forma parte Iberia, en su propio estado de alarma. La empresa ha informado esta mañana a la CNMV que retrasará el relevo previsto en el puesto de consejero delegado (que debería ocupar el español Luis Gallego a finales de este mes), que cancela las previsiones económicas para el año y que aplicará un severo recorte de capacidad y costes.

La empresa ha indicado que la capacidad durante el primer trimestre del año se reducirá en 7,5%, media habitual en el sector de asientos-kilómetro disponibles. Para los meses de abril y mayo, indica la compañía, la oferta se reducirá en un 75%. Esto es consecuencia de las medidas adoptadas: suspensión de vuelos a China y reducción de rutas a Asia, cancelación de conexiones con Italia y prohibición de aterrizar en EE UU a viajeros procedentes del área Schengen, además de las restricciones decretadas por varios paises de América Latina.

La empresa también ha anunciado que "está adoptando medidas para reducir gastos operativos" que incluyen activar opciones para vacaciones voluntarias no pagadas, suspender temporalmente contratos y reducir las horas de trabajo. También prevñe dejar en tierra aviones excedentes, reducir inversiones, recortar gastos no esenciales. "Dada la continua incertidumbre en relación al potencial impacto y la duración del COVID-19, todavía no es posible proporcionar una indicación precisa sobre las perspectivas de beneficio para el año 2020", asegura el grupo.

Además, la empresa ha cancelado el relevo de Willie Walsh como consejero delegado, puesto que debía ser ocupado por Luis Gallego el próximo día 26 de marzo. "A la luz de las excepcionales circunstancias que enfrenta la industria de la aviación, y en particular a la evolución de la situación en España, se ha decidido que Luis Gallego continúe en su puesto como consejero delegado de Iberia durante los próximos meses para liderar la respuesta en España. A su vez, Willie Walsh seguirá en su posición como consejero delegadodel Grupo y Javier Sánchez Prieto permanecerá en el cargo de consejero delegado de Vueling", indica la empresa. El presidente, Antonio Vázquez, ha querido agradecer a Walsh su disposición a posponer su jubilación.

IAG ha asegurado tener una posición "sólida" de liquidez con una caja, activos líquidos equivalentes y depósitos remunerados de 7.350 millones de euros al 12 de marzo de 2020. Además, las líneas de crédito generales y comprometidas garantizadas por aeronaves ascienden a 1.900 millones de euros, lo que resulta en una liquidez total de 9.300 millones de euros. La empresa prevé dar más información en una conferencia con analistas a partir de las nueve.