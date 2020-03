Las autoridades sanitarias recomiendan desinfectar objetos como los móviles, cómo hacerlo

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus de Wuhan ha llevado a las autoridades sanitarias de todo el mundo a recomendar a los ciudadanos aplicar algunas medidas básicas para evitar la propagación del contagio. Las más comunes: lavarse con frecuencia las manos, no saludarse con besos, abrazos o estrechándose la mano, o estornudar o toser en el codo. Pero, lo cierto, es que también es clave limpiar ciertas superficies con las que se está en contacto permanente, como ocurre con los móviles.

Según publica Gizmodo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU, el CDC, ha recomendado ya "desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia como medida preventiva durante el actual brote de coronavirus". Antes, en febrero, también las autoridades sanitarias de Singapur, recomendaron limpiar el teléfono móvil como forma de combatir el Covid-19. En este sentido, indicaron que las personas tocan cientos de veces al día este dispositivo y después se llevan las manos a la cara.

El problema no es baladí. Business Insider Singapore informó tras desatarse la epidemia en Asia que varios estudios científicos han encontrado que los smartphones contienen más gérmenes que los inodoros. La propia OMS ha señalado que si alguien toca "una superficie que pueda estar contaminada, utilice un desinfectante para limpiarla. Y después de tocarla, lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o con agua y jabón".

Ante esta situación, Apple ha incorporado algunos cambios en las recomendaciones que hace en su web para limpiar los iPhones o sus iPad. La compañía de la manzana señala que para desinfectar sus terminales recomienda utilizar toallitas con alcohol isopropílico al 70% o toallitas desinfectantes Clorox para las superficies duras y no porosas, como pantallas o teclados. La firma especifica claramente que no se utilice lejía ni otros productos abrasivos. Igualmente, indica que hay que evitar que entre humedad en cualquier abertura y que no se sumerja los equipos en ningún agente de limpieza.

Según la CNBC, esta es la primera vez que Apple acepta el uso de limpiadores, pues anteriormente no estaba incluido en sus recomendaciones al considerar que podría dañar el recubrimiento especial de la pantalla que evita que las huellas dactilares se queden en la misma.

Samsung, por su parte, también hace en su web recomendaciones muy similares. La compañía surcoreana señala que es importante utilizar un paño limpio y suave, y solo si es necesario humedecer la esquina de un paño con una pequeña cantidad de agua limpia y pasarlo suavemente por la pantalla. Y después, eliminar el exceso de humedad con un paño seco. "No se recomienda el uso de Windex o cualquier otra solución de limpieza de ventanas con productos químicos fuertes".

Lenovo asegura en su página de soporte que se puede utilizar un poco de alcohol isopropílico para limpiar los teclados de sus ordenadore, o una mezcla 50-50 del citado alcohol y agua para limpiar limpiar sus pantallas LCD. Las recomendaciones de Dell son similares, según explica Gizmodo. En la página de soporte de Google, también indican que para limpiar sus smartphones Pixel lo más recomendable es "usar jabón doméstico común" en un paño húmedo o toallitas específicas.

Todos los fabricantes piden que el usuario evite que entre humedad en los dispositivos a través de las diferentes aberturas.