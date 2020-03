Viscofan mantiene su producción en China

Viscofan no ha alterado, por el momento, su actividad pese al brote de coronavirus. Según ha informado a CincoDías, la empresa no ha parado la producción en la planta que tiene en la ciudad china de Suzhou, ubicada al oeste de Shanghái. No obstante, la empresa afirma que la "prioridad es la salud y el bienestar" y por tanto, han tomado medidas de prevención "en línea con las recomendadas por las instituciones nacionales e internacionales".

La división de la empresa en China tiene una plantilla de 342 personas y en 2019, obtuvo un beneficio de 164.8 millones yuanes (alrededor de 21 millones de euros). Con estas cifras, el país asiático es el tercer principal mercado de la empresa en ganancias, por detrás de España y la República Checa.

Por tanto, la crisis del coronavirus también se podría notar en los resultados de la empresa en España, donde ganó 104 millones de euros en 2019, aunque desde Viscofan afirman que aún es pronto para hacer cualquier previsión. En España, el líder mundial en fabricación y comercialización de envolturas para productos cárnicos, tiene plantas Cáseda, Tajonar (donde esta ubicada la sede principal de la firma) y Urdiain, todas ellas localidades de Navarra, y su plantilla asciende a 771 personas.