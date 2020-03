Google Maps ya te recomienda platos en los restaurantes que visitas

Imagina que vas a un restaurante por primera vez. Te han hablado de él pero no deja de ser una novedad, por lo que no tenemos ni idea de qué pedir. ¿Cuál es el mejor plato que ofrecen? ¿Alguno que esté especialmente bien? ¿O qué aspecto tendrá si no aparece foto alguna en la carta? Todas estas dudas solemos despejarlas con la ayuda del camarero... hasta ahora.

Google Maps acaba de actualizarse para permitir que eso de llamar al camarero ya no tenga sentido. Puedes hacerlo porque, al fin y al cabo, seguro que te fías de lo que te va a decir, pero si hay mucho lío y no tiene tiempo de atenderte, siempre podrás recurrir a la inteligencia colectiva, a la experiencia vivida por otros cientos de personas como tú dentro de la app de Google.

¿Qué platos son los mejores de la carta?

Esta nueva función te permite coger el smartphone, abrir Google Maps y a través de sus funciones de Lens, escanear con la cámara la carta del restaurante en el que te encuentras gracias a la función "descubrir los platos en el menú". En ese mismo instante, y una vez que la app sepa dónde estamos, comenzará a colocarte estrellitas sobre los platos que aparecen en pantalla para resaltar cuáles son los mejores, los más destacados, los mejor valorados, etc.

Recomendaciones de la carta en Google Maps. TuttoAndroid

En las capturas que tenéis justo encima podéis ver cómo para el restaurante del ejemplo se pueden ver tres platos que aparecen resaltados como destacados, junto con una foto en la parte inferior que explican cómo son, cuál es su presentación. Se trata de una manera muy clara, rápida y simple de acceder a mucha información antes de aventurarnos a pedir nada.

Esta actualización ya la tenemos en España y se sirve de toda la colección de datos que almacena Google sobre todos los establecimientos que tenemos en nuestro país. Habrá excepciones de restaurantes que lo mismo no están todavía añadidos, pero serán los menos, ya que lo que ha hecho Google Maps es, simplemente, adaptar todo ese fondo de información que ya nos ofrecía para mostrarlo de una manera tremendamente útil.

Como os decimos, siempre es bueno obtener información adicional cuando nos sentamos en un restaurante, aparte de la que podamos pedir a los que trabajan en el local, para hacernos una idea de la presentación o la cantidad, que a priori muchas veces no somos capaces de hacernos una idea. Probadlo porque es muy, muy interesante.