Google Maps: cómo saber dónde has aparcado aunque no tengas bluetooth en el coche

Lo normal es que no tengamos problemas en localizar nuestro coche y que al salir de la oficina nos acordemos perfectamente de dónde lo dejamos. Pero hay situaciones en las que esa orientación de la que presumimos se puede ir al traste por cualquier motivo: hemos tenido un día muy ajetreado, la ciudad en la que estamos no la conocemos demasiado, etc.

Para esos casos contamos con soluciones en nuestro móvil que nos guardan la ubicación exacta de dónde dejamos el coche aparcado. Y lo consiguen gracias al bluetooth, ya que en el momento que nos desconectamos del vehículo, Google Maps (y otras aplicaciones) fija esa posición GPS como la de aparcamiento para volver más tarde a ella.

Existe otra posibilidad en Google Maps para guardar el lugar de aparcamiento... pero no es automática, por lo que tendremos que introducir a mano el punto GPS en el que nos encontramos para recordar dónde está el coche. ¿Cuál es el problema de esta alternativa? Que en la mayoría de las ocasiones no caemos en ello y terminamos por no almacenarla, por lo que no nos sirve para nada.

Hay otra opción automática y sin bluetooth

¿Existe una opción automática aunque nuestro coche no tenga bluetooth? Pues sí y la encontraréis en la aplicación para iPhone, no así en Android, donde no está disponible. La solución que Google ha encontrado para suplir a la conexión inalámbrica es recurrir a los datos de nuestra actividad física y deportiva que se van acumulando en nuestro teléfono.

Tiene todo el sentido: si estamos circulando a una media de 50 kilómetros por hora, más tarde nos detenemos y a continuación nos movemos a una velocidad que coincide con la de ir andando, Google Maps puede marcar un patrón para fijar, aproximadamente, en qué lugar hemos dejado el coche. Y de eso se sirve.

¿Dónde hemos aparcado el coche?

Para activar esta función solo tendremos que ir a los ‘Ajustes’ de Google Maps para iOS, a continuación acceder al menú de ‘Navegación’ y por último, descender haciendo scroll hasta la parte inferior donde veréis la sección de ‘Aparcamiento’. Allí aparecerán dos posibilidades: a que sea el bluetooth del coche el que indique a la app dónde está el coche, o que sea nuestra actividad deportiva la que nos delate.

Solo hay que pulsar en el texto azul y subrayado, que funciona como un hipervínculo, y veremos un menú para permitir que Google Maps acceda a nuestra información de actividad física y deportiva. Aceptamos y listo, ya sabemos dónde hemos aparcado el coche: de forma automática y sin bluetooth.