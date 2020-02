Google Maps se actualiza en iPhone: mapas 3D, compartir y mucho más

Aunque hace tres semanas que Google Maps se actualizó para celebrar sus 15 años por todo lo alto, no ha sido hasta ayer mismo que los usuarios de iOS han podido disfrutar de algunas funciones que se les resistía y que sus compañeros de Android, por ejemplo, sí que guardaban en el bolsillo desde hace meses. Una buena noticia que se suma a otras que, la verdad, nos han sorprendido.

La primera de ellas es que Google Maps ahora está presente en muchos de los menús de iOS. Tantos que seguramente a más de uno le va a sorprender ver que cualquier contenido que tengamos en el teléfono podremos compartirlo a través de nuestro perfil social dentro de la app. Como os hemos venido informando, los de Mountain View llevan meses transformando la plataforma en una enorme red social donde podemos hacer publicaciones... como si de un Instagram se tratara.

Google Maps en iPhone.

Ahora es mucho más evidente porque cualquier foto del carrete podremos compartirla a través de Google Maps añadiendo información del lugar donde se ha tomado, por lo que nuestras aportaciones se podrán realizar de una manera rápida y sencilla. No en vano, otro de los detalles que nos han sorprendido es el nombre con el que aparece la aplicación ahora mismo en la App Store (pantalla superior): ¿rutas y comida?

Llegan los mapas 3D

Esto no es, desde luego, ninguna novedad en la plataforma porque tanto en la versión web como en la de Android, los mapas en 3D llevaban disponibles un tiempo. El problema es que en iPhone esa actualización no ha llegado hasta ayer, momento en el que ya podemos ver todas las ciudades que cuentan con este tipo de visualización. No es que vayamos a llegar mejor a los sitios, pero sí resulta más fiel comprobar cuál es la panorámica que nos vamos a encontrar en algún sitio: edificios altos, puntos de interés, etc.

Mapas 3D y compartir en Google Maps.

Por supuesto, todo el rediseño del interface, que se ha ido movimiento en las últimas fechas de una manera (muchas veces) incomprensible, duplicando funciones y escondiendo otras que hace meses eran mucho más accesibles, se ha concluido y tendremos ya esa nueva disposición por pestañas en la parte inferior, y el menú principal que aparece al tocar nuestro avatar de Google.

Además, no ayuda demasiado que los de Mountain View no sean más transparentes a la hora de especificar cuáles son los cambios que van llegando ya que, como es costumbre en ellos, solo apuran a decir con cada update en la App Store que "¡Gracias por usar Google Maps! En esta versión hemos corregido algunos errores para poder ayudarte mejor a descubrir nuevos sitios y llegar hasta ellos". Listo.