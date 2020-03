PSA y sindicatos firman el ERE que afecta a 461 trabajadores de Figueruelas

La dirección del Grupo PSA y cuatro de los seis sindicatos de la planta de Figueruelas han firmado este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 461 empleados nacidos en 1959.

El acuerdo incluye 80 contratos de relevo, que serán para los empleados catalogados en el grupo profesional obrero, aunque la dirección se reserva el derecho de poder excluir a determinadas áreas o empleados en los casos en los que exista una previsión futura de exceso de personal o dificultades para su reubicación.

PSA preguntará a los trabajadores su opción preferente, es decir, contrato de relevo o ERE extintivo. El exceso o defecto de peticiones se resolverá de acuerdo con la opción preferida atendiendo a la fecha de nacimiento del empleado, comenzando por los nacidos en enero de 1959.

En el segundo semestre de 2020, la dirección consultará con la representación de los trabajadores y analizará la posibilidad de ampliar la aplicación de contratos de jubilación parcial vinculados a contrato de relevo.

Los trabajadores a los que habiéndoles ofrecido la empresa contrato de relevo hayan manifestado su voluntad de no acogerse al mismo, les resultará de aplicación el ERE extintivo con una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.



Las extinciones de contratos se realizarán, con carácter general, a la edad mínima de 61 años y 3 meses --con 21 mensualidades de salario--, y máxima de 61 años y 9 meses --con 15 mensualidades--. La compañía puede establecer de forma muy excepcional, de acuerdo con sus necesidades organizativas, salidas por debajo de la citada edad mínima.



Todos los empleados afectados por el ERE mantendrán los beneficios del Club PSA que se reconocen a los empleados jubilados. La empresa, con carácter general, aplicará las salidas una vez agotados o compensados los saldos de horas y disfrutadas las vacaciones devengadas en el año.



Asimismo, PSA ha aceptado la utilización del contrato por obra o servicio, de manera no exhaustiva, en varios casos, como la cobertura de vacaciones flotantes, permisos por horas y necesidades adicionales de plantilla en el calendario de noches en carrocerías y pintura.



La empresa ha señalado que, una vez más, el diálogo entre dirección y mayoría del comité prevalece, "haciendo posible el alcanzar acuerdos que favorecen el rejuvenecimiento de la plantilla y la sostenibilidad del negocio".



PSA también ha incidido en que "una vez más" unos sindicatos negocian y llegan a acuerdos, en referencia a UGT, CC OO, CCP y OSTA, y otros se oponen sistemáticamente a todo, CGT y Stopel, que no han votado a favor del acuerdo.