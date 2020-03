Disney+ desafía a Netflix en España con una oferta de preestreno

Disney+, la nueva plataforma de streaming que se lanzará en España el próximo 24 de marzo, calienta ya motores ante lo inminente de su estreno. El servicio, que llega con contenidos de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic, ofrece un precio de prelanzamiento de 59,99 euros al año (4,99 euros al mes) hasta el 23 de marzo, 10 euros menos del que será su precio oficial: 69,99 euros.

La plataforma de Disney contará inicialmente con un portfolio compuesto por 400 películas de catálogo, 100 películas recientes y aproximadamente 7.500 episodios de series de televisión. El servicio también apuesta como Netflix, Movistar+ o Amazon Prime Video, por contenido original. Este 2020 estrena Visión y Bruja escarlata con Paul Bettany y Elizabeth Olsen y Falcon y Soldado de Invierno con Antony Mackie y Sebastian Stan.

Aún se desconoce cuándo se podrán ver novedades confirmadas como Loki, She-Hulk, la precuela de Rogue One, la séptima temporada de The Clone Wars, la serie Hight School Musical: The Musical, la serie secuela de Monstruos S.A o Alien. El gigante estadounidense del entretenimiento ha dejado claro que tendrá contenidos para todos los públicos, con películas como Iron Man, X-Men o Avatar hasta largometrajes de animación como Toy Story, o clásicos de la factoría Disney como Blancanieves, Robin Hood o El Rey León.

“Hasta ahora, los contenidos de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic se veían en España en distintas plataformas. Gradualmente se van a ir eliminando de todas ellas y será Disney+ quien los ofrezca en exclusiva, como ya ha empezado a ocurrir en EE UU”, explicó ayer Eduardo Delgado, CEO de Roams, un comparador de telefonía e internet en el que Disney ha confiado para llegar a los usuarios.

Tanto la oferta de prelanzamiento como el precio final incluye cuatro dispositivos simultáneos y descargas ilimitadas hasta en 10 dispositivos, lo que permitirá a los usuarios ver las series y películas sin necesidad de tener conexión a internet. Disney+ también ofrecerá una selección amplia de contenidos en 4K Ultra HD y HDR.

Los suscriptores podrán ver los contenidos tanto en dispositivos móviles como en consolas de videojuegos, en smart TV y ordenadores. También estará disponible a través de servicios de streaming como Apple TV, Amazon Fire TV y Chromecast.

El lanzamiento en España será simultáneo a su estreno en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, Suiza y Austria. En verano estará disponible en Portugal, Bélgica y países nórdicos.