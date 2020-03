El Gobierno descarta rebajar las previsiones por el coronavirus

El Gobierno está monitorizando el impacto económico del coronavirus Covid-19 en la economía española, algo que considera que dependerá de la intensidad y prolongación de la epidemia a lo largo de los próximos meses, aunque descarta revisar las previsiones de crecimiento y afirma estar "preparado" para actuar de forma coordinada en el marco de la UE con posibles medidas de estímulos y ha pedido a los mercados financieros "no sobrerreaccionar".

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que ante el coronavirus "lo primero son las personas y la salud", aunque el Ejecutivo está monitorizando ya el impacto que el coronavirus pueda llegar a tener en la economía española. Montero ha aludido a las nuevas previsiones de la OCDE, que restan medio punto porcentual al crecimiento de la economía mundial este año, hasta el 2,4%, por el impacto de la epidemia del coronavirus, aunque cree que aumenta en tres décimas el pronóstico para 2021, hasta el 3,3%.

De esta forma, ha explicado que el organismo prevé un impacto "en forma de V", con desaceleración este año y un rebote el próximo ejercicio, si bien ha matizado que, tal y como indica la OCDE, las previsiones hay que tomarlas con "máxima cautela", ya que el impacto "dependerá de la intensidad y prolongación de la epidemia a lo largo de los próximos años".

De cualquier forma, ha aseverado que el Ejecutivo está "preparado" para actuar en el marco de la UE, y ha creado un gabinete de respuesta a nivel sanitario, movilidad y económico. Este miércoles se producirá una conferencia telefónica entre el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, y los ministros de Finanzas de la UE, y el viernes están convocados los ministros de Sanidad de la UE. En este sentido, ha dicho que el Gobierno español sigue en "contacto permanente" con las autoridades comunitarias para dar una respuesta "global y coordinada" ante la epidemia del coronavirus.

Previsiones

Por el momento, ha aseverado que "no hay ningún dato indicador ni previsión que haga pensar que nuestro país en concreto tuviera que hacer una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento", que actualmente se sitúa en el 1,6% este año y el 1,5% en 2021.. De hecho, ha subrayado que a medida que se contenga la expansión y la epidemia, se instaurará un escenario "menos preocupante", aunque si se prolonga puede haber una "afectación a la provisión de mercancías en relación con el trabajo de determinadas empresas o el miedo en las bolsas".

En esta línea, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y la "calma" de los mercados financieros para que no "sobreactúen" ni "sobrerreaccionen" al coronavirus, para que se pueda conducir la economía en términos de "normalidad" y no tener que adoptar elementos añadidos al propio "sufrimiento" de los sospechosos. Ayer el Ibex 35 se recuperó tras la caída prolongada la semana pasada, cuando marcó su peor registro semanal desde 2010 por el coronavirus.

Medidas coordinadas con la UE

La ministra ha descartado la implementación de medidas unilaterales en España y ha enmarcado cualquier posible acción adicional al consenso en el marco de la UE, ya que, ha dicho, en la videoconferencia del Eurogrupo de este miércoles se analizará conjuntamente la situación económica en la UE y se estudiará si son necesarios "estímulos añadidos", después de que algunos organismos se hayan mostrado disponibles, como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, ha matizado que algunos países con una especial incidencia del coronavirus, como Italia, han tenido que arbitrar medidas distintas, pero en España continúa el procedimiento de medidas de contención, aunque está "abierto a la variabilidad de la situación de cada foto". Por ello, si tras la reunión del comité de esta tarde se detectan variaciones respecto a la situación cíclica y epidemológica, se podrían adoptar las "medidas que correspondan".

"En este momento no hay ninguna razón que justifique ninguna media complementaria ni adicional, pero no descartamos que la variabilidad de la situación aconseje en el futuro cuestiones que ahora mismo no están indicadas", ha añadido. Tanto en el flujo migratorio como en las cuestiones relativas a los estímulos económicos, el Gobierno español estará en "absoluta coordinación" con los países del entorno, ha zanjado. Desde el inicio del brote hay 90.000 casos en todo el mundo, el 90% ocurridos en China, frente a los 1.100 casos registrados hasta la fecha en la UE, de ellos un 54% en Italia. En España se han detectado hasta la fecha 135 casos y otros 15 en estudio, la mayoría de ellos importados.