Estas son las consejeras de Ferrovial

Hanne Sørensen (2017, independiente)

Master en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Compatibiliza su cargo en Ferrovial con su pertenencia como consejera no ejecutiva en los consejos de LafargeHolcim, Delhivery, Sulzer, Tata Motors, Tata Consulting Services y Jaguar Land Rover Plc (y sus filiales Jaguar Land Rover Holdings Ltd y Jaguar Land Rover Ltd).