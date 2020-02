El hombre más rico de Tailandia construye la torre más alta de Bangkok

El multimillonario Charoen Sirivadhanabhakdi tiene la mirada puesta en la construcción del rascacielos más alto del país, a través de Asset World Corp., su negocio de propiedades inmobiliarias cotizado en bolsa recientemente. Los detalles son escasos: no se ha establecido una altura oficial y no se espera su finalización hasta 2025, pero la torre, en el centro de otro proyecto de 948 millones de dólares a orillas del río Chao Phraya, en Bangkok, refleja la enérgica estrategia de crecimiento de Asset World.

“Representa lo que nuestra empresa pretende hacer: establecer nuevas tendencias y elevar el listón de referencia”, dijo la responsable ejecutiva de Asset World e hija de Charoen, Wallapa Traisorat. El rascacielos será un “nuevo hito” y atraerá más visitantes a Tailandia, dijo.

Sin embargo, el plan de construcción llega en un momento difícil para los mercados inmobiliarios y turísticos de la nación del sudeste asiático. Bangkok se enfrenta a un exceso de apartamentos, con 100.000 unidades vacías, y más por venir. Y los inversores chinos, que durante años han apoyado el sector inmobiliario, se mantienen alejados debido a las restricciones de viaje y los estragos económicos causados por el coronavirus. Además, se calcula que los extranjeros representarán tan solo el 10% de las compras de apartamentos en 2020, frente a un quinto de hace dos años, estima la consultora Agency for Real Estate Affairs.

Entretanto, el turismo en Tailandia, que comprende alrededor del 20% del producto interno bruto, también está sufriendo el impacto del brote. Los ingresos cayeron un 3,6% en enero respecto al año anterior a 188.800 millones de baht (unos 900 millones de dólares), afectados por un descenso del 10% en los desembolsos de los visitantes chinos, según mostraron los datos publicados a principios de esta semana.

A Wallapa no le preocupa y mantiene que el impacto será a corto plazo. Bangkok fue la ciudad más visitada del mundo en 2018 por cuarto año consecutivo, por delante de París, Londres, Dubái y Singapur, según un ranking de Mastercard Inc. de 2019. “Habrá crecimiento este año”, dijo, y aunque no especificó ningún objetivo para la compañía, recalcó que “la industria del turismo siempre ha logrado recuperarse”.

Asset World se está asociando con Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, la firma detrás del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. El rascacielos superará el récord actual de Tailandia, el Magnolias Waterfront Residences en IconSiam, con 318 metros de altura, que se completó en 2018. La torre albergará hoteles, tiendas y oficinas. Su diseño de ahorro de energía significará que existe la posibilidad de utilizar energía eólica, dijo Wallapa. Además, Asset World está en conversaciones por separado con tres cadenas de hoteles para posibles asociaciones y ya trabaja con marcas como Marriott y Hilton, dijo.

El grupo también tiene otros planes ambiciosos. Su objetivo es construir el mayor hotel de convenciones de Tailandia junto a la playa en Pattaya, en la costa este de Tailandia, y quiere convertirse en el mayor propietario de hoteles del país para 2025 con un plan para más de 4.000 habitaciones. El grupo sumó 3.000 millones de dólares a la fortuna de Charoen cuando salió a bolsa en Bangkok en octubre.

Wallapa no piensa parar: “Tenemos la capacidad de endeudamiento para agregar más proyectos”, dijo. “Nos centramos en la escala. Seguiremos expandiéndonos”.