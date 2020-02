Carrefour mantiene el crecimiento en España pese a la caída en la mayoría de mercados

Carrefour mantiene el pulso en España. La compañía de supermercados registró en el mercado local un incremento mínimo en las ventas brutas (del 0,4%) hasta situarse en 9.723 millones. A España solo le acompaña en las subidas Polonia y Rumanía y contrasta con las caídas en casi todos sus principales mercados (Francia, Italia, Bélgica).

El grupo destaca el "actividad sólida" en España y Europa del Este, donde el modelo comercial, señala la empresa "confirma su atractivo". Por contra, el crecimiento en Italia y Bélgica es "lento", en parte compensado por "reducciones de costos". Las ventas totales del grupo retroceden un 0,4% hasta 80.735 millones. En términos comparables (Like for like) el crecimiento fue del 3,1%.

Carrefour registró un beneficio de 1.314 millones de euros frente a las pérdidas de 582 de un año antes, gracias a los 1.121 millones de beneficio extraordinario que ingresó tras la venta de su negocio en China.

También favoreció el resultado el plan de recorte de costes con el que logró ahorrar 1.030 millones en el ejercicio. El beneficio operativo aumentó un 7,8% hasta 2.088 millones.