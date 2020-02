El comité de Sniace convoca una concentración en la fábrica el lunes

Los trabajadores de Sniace durante la asamblea que celebraron el jueves 13 de febrero en Torrelavega, tras conocer la decisión del consejo de administración de solicitar la liquidación de la empresa. Pedro Puente Hoyos EFE

El comité de empresa de Sniace ha convocado una concentración en la fábrica este lunes, 24 de febrero, de seis de la mañana a seis de la tarde.



Los representantes de los trabajadores piden que se dé una explicación al comité de empresa, por parte del máximo accionista de Sniace, el empresario asturiano Sabino García Vallina o de la presidenta de la compañía, Gema Díaz Real, de "por qué están saliendo más camiones de producción de lo que suele ser habitual y no se espera a que se haga cargo el administrador de la empresa".



También quieren que se concrete si estas salidas son ventas realizadas con anterioridad a la solicitud de liquidación o nuevas, y qué gastos piensan cubrir con los ingresos obtenidos por estas ventas.



Es la primera acción convocada por el comité de empresa de Sniace desde que la compañía anunció el pasado 13 de febrero el cierre de la planta de Torrelavega y su liquidación, después de que Cogen suspendiese, cinco años antes de los previsto, el contrato de arrendamiento y gestión de la planta de cogeneración, ante la previsión de pérdidas por los nuevos parámetros retributivos de la nueva normativa del Ministerio para la Transición Ecológica para las industrias electrointensivas.

El Partido Regionalista de Cantabria reprochó hoy al Partido Popular que "trate de sacar rédito político" del cierre de la empresa Sniace cuando la situación de la misma "es consecuencia directa" de las políticas desarrolladas por el ex ministro de Industria del PP, José Manuel Soria.



A los regionalistas les "llama la atención" que la presidenta de los populares cántabros, María José Sáez de Buruaga, "se preocupe ahora tanto" de Sniace cuando fue partícipe del Ejecutivo "que echó el cerrojazo a la empresa, sin miramientos ni respeto hacia los trabajadores. Entonces no hubo ni palabras, ni trabajo, ni iniciativa. Solo abandono".



En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha afirmado que el Ejecutivo de Miguel Angel Revilla "consiguió que la empresa abriese nuevamente, y ahora trabaja para encontrar una solución industrial a la empresa, teniendo siempre presentes a los 400 trabajadores".



Por ello, ha incidido en que el PRC está impulsando el consenso entre todas las formaciones del Parlamento de Cantabria "porque estamos ante una situación que precisa de la unión de todos. No solo son los 400 puestos de trabajo directos de la empresa, sino es toda la comarca del Besaya. Necesitan de nuestra unión y de nuestro trabajo, no de nuestro momento de gloria en los medios", ha apostillado.

En un comunicado, subraya que "debemos conseguir un frente común como el que han alcanzando los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Cantabria" para defender a las empresas e industrias de estos territorios frente a lo previsto en el Real Decreto que regulará el Estatuto de los

electrointensivos.



Además, ha desvelado que el PRC ya ha presentado iniciativas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para llevar a ambas cámaras "la preocupación de muchos cántabros".