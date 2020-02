Pescanova se dispara un 49% en Bolsa por el interés de Abanca en Nueva Pescanova

Las acciones de Pescanova se han disparado este viernes un 49,5%, hasta los 55 céntimos por título, niveles de marzo de 2019. El impulso en Bolsa se ha producido después de que Abanca haya ofrecido a Banco Sabadell, CaixaBank y Bank of America comprar sus participaciones en Nueva Pescanova y pasar a controlar de esta forma el 93% del capital de esta empresa, como publica CincoDías. La operación ascendería a unos 200 millones de euros.

Nueva Pescanova celebraba este viernes su consejo de administración, que podría resultar clave si las entidades deciden vender sus participaciones al banco presiddo por Juan Carlos Escotet, que has ahora controlaba un 39,29% de la firma. CaixaBank tiene un 15,3%, Banco Sabadell, un 24,5%, y Bank of America, un 9% además de la pequeña participación del 4% que tiene el fondo Brookfield.

No obstante, esta no es la primera vez que Abanca realiza una oferta a los accionistas de la empresa. En las anteriores ocasiones, no obstante, los socios consideraron que la propuesta era muy baja. Aunque ahora el banco la habría mejorado, aún no cumple las pretensiones de los accionistas, según explicaron fuentes financieras a este periódico. De hecho, lo esperado es que la oferta de la entidad vuelva a ser rechazada.