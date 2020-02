Snapchat ya te permite convertir el suelo en lava... de verdad

Cuando comenzaron a llegar las primeras aplicaciones de realidad aumentada en dispositivos móviles, muchos pensaron que sus aplicaciones acabarían teniendo que ver, casi principalmente, con videojuegos y cosas así. Que si un Pokémon GO, que si un Minecraft Earth, etc. Pero por suerte, eso no será así y tendremos AR en nuestras manos para las cuestiones más banales.

Y el caso de las redes sociales es uno de ellos porque si hay algo con lo que nos encanta experimentar e intentar sorprender a nuestros amigos, familiares o seguidores, son los filtros. Esos que adornan nuestras caras con maquillaje, con orejas y hocicos de conejo o los que, como en este caso, transforman la realidad para convertir el suelo en lava.

Snapchat añade nuevos filtros 'de suelo'

Sin temor a equivocarnos, es muy posible que estos dos nuevos efectos que Snapchat acaba de estrenar sean de los más divertidos y espectaculares que podamos utilizar. Sobre todo con ese familiar que no está al día de estas cosas y cualquier composición fotográfica que conseguimos con el móvil piensan que la hemos hecho por arte de magia.

Esos dos efectos son los de convertir el suelo en lava y mojarlo, para hacer creer que acaba de llover. El primero es más complicado hacerlo pasar por real, pero el segundo puede ser una broma insuperable cuando estamos cerca de alguien y le intentamos hacer creer que nos ha llovido encima. Podéis comprobar cómo a partir de la imagen de la izquierda se crean las demás, tal y como se ilustra en las capturas que tenéis justo aquí debajo.

Filtros de Snapchat nuevos. Snapchat

Y es que los filtros se han convertido en un auténtico campo de batalla en aplicaciones como Snapchat o Instagram, que intentan prevalecer sobre su competencia a golpe de nuevos efectos especiales. Todo, como ya os hemos dicho, basado en esa tecnología de realidad aumentada que es capaz de presentar mejores resultados si contamos con sensores TOF (time of fly) que instalan algunos dispositivos, como el Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Con él, el teléfono es capaz de determinar la distancia que le separa de todos los objetos que tiene delante, lo que le facilita completar un escaneo rápido de todas las superficies que pertenecen al suelo, las paredes u objetos, de tal forma que es mucho más sencillo aplicar efectos como estos nuevos de Snapchat.

Eso sí, estaremos atentos para conocer el momento en el que Instagram decide responder porque, como ocurriera hace más de 30 años con EE.UU. y la URSS, las redes sociales viven su particular Guerra Fría con ataques disimulados y sin que lo parezcan. ¿Sois más de Insta o de Snap?