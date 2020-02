¿Spotify no te deja añadir nuevos 'me gusta'? Así puedes solucionarlo

Spotify nos ofrece todos los meses una cantidad ingente de canciones, cercana a los 20 millones, anuncian, que muy seguramente no podremos escuchar jamás, ni aunque nos lo propongamos. Y es por eso, precisamente, por lo que tiene una opción que, como suele decirse, os puede ayudar a separar el grano de la paja.

Gracias a los 'me gusta' es posible decirle a la plataforma cuáles son esos temas que más os gustan y a los que estáis dispuestos a regresar una y otra vez, para no perderse en el ingente océano de artistas, álbumes, playlist, podcast y demás contenidos que podemos encontrar en Spotify. Pero, ¿qué ocurre cuando la app nos dice que no podemos seguir dando nuevos likes a nuestras canciones preferidas?

Gestiona bien tus 'me gusta'

Es muy posible que, con el paso de los años y de los 'me gusta', llegue un momento en el que no podáis seguir añadiendo más a esa lista de preferencias personales. Pensaréis que cuál es la razón, porque no parece muy lógico que teniendo millones de canciones, no podamos contar con un número parecido de likes. ¿Es un error de la plataforma? ¿Tiene algún sentido?

Dar 'me gusta' en canciones de Spotify.

Spotify, aunque ofrezca música de forma ilimitada tiene, paradójicamente, limitaciones técnicas y los 'me gusta' son una de ellas ya que no podremos tener guardados más de 10.000. Lo mismo os parecen muchos, pero si estáis a todas horas escuchando música, buscando nuevas bandas, géneros y canciones, lo mismo llega un momento, pasados los años, que ese tope lo alcanzáis sin problemas.

Para evitar que esos nuevos descubrimientos podáis guardarlos, la recomendación que os hacemos es la siguiente: periódicamente id desactivando aquellos temas que menos os gusten y, en vez de que queden perdidos en la inmensidad de la plataforma, metedlos todos en una playlist especial llamada, por ejemplo, 'Me gusta #1'. De tal forma que según quitáis uno de estos likes, lo movéis inmediatamente a engordar esa lista de reproducción.

Solo así, quitando los más antiguos, o aquellos que pertenezcan a épocas en las que vuestros gustos musicales no eran los actuales, podréis seguir contando con la posibilidad de añadir nuevos 'me gusta' a las canciones que escuchéis. Porque ese límite de Spotify de 10.000 'me gusta' máximos, no lo van a cambiar, de momento. ¿Habéis llegado ya a ese tope o todavía andáis muy lejos?