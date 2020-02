Cómo evitar que WhatsApp bloquee tu cuenta y no la puedas usar más

Si cerráis los ojos y pensáis en un Apocalipsis (digital) que os pudiera ocurrir un día de estos, sin duda la catástrofe que estaría en el número uno indiscutible sería perder vuestra cuenta de WhatsApp, que desde la app de mensajería os bloquearan, o banearan, de por vida y os vierais obligados a tener que cambiar de número de teléfono.

Hasta ahora, la principal razón para que nos ocurra algo así es que hagamos un uso inadecuado de la aplicación, enviando mensajes de SPAM a decenas o cientos de contactos, atosigando a personas que nos podrían denunciar ante la plataforma y cosas así. Pero existe un resquicio, una excepción, que la propia WhatsApp avisa y que seguro que nunca se os había pasado por la cabeza ya que para cumplirlo, no hace falta ser ni un gamberro ni un troll.

Cambia de cuenta... con tranquilidad

Lo mismo no lo habéis hecho nunca pero en WhatsApp podéis cambiar de número para mantener todos los chats que tenéis activos. Es una manera de permitir que todo nuestro histórico de mensajes venga con nosotros aunque en un futuro, por la razón que sea, nos veamos abocados a tener que cambiar de móvil. Imaginad que en la empresa te lo ponen y no necesitas llevar dos: eliminas el número personal y listo. Pues bien, es aquí cuando podría darse el supuesto que contempla WhatsApp para bloquear tu cuenta para siempre y que no la puedas utilizar más.

Cambiar número de cuenta de WhatsApp.

No significa esto que al primer cambio de número de teléfono (o de smartphone) ya nos vayan a banear, pero sí en el instante en el que lo hagamos demasiadas veces. No especifican cuántas, pero si cambiáis "con frecuencia" de smartphone, o de número de teléfono móvil, "es posible que el sistema te bloquee y no puedas verificar tu cuenta de WhatsApp de nuevo".

Y el entrecomillado no es nuestro, sino de la propia plataforma, que va más allá y avisa de que "Por favor, no cambies con frecuencia el número de la cuenta ni el teléfono que usas con WhatsApp" porque perderías toda la información que vienes almacenando en forma de chats, fotografías, vídeos, notas de voz, documentos, enlaces, etc. Suena un pelín apocalíptico pero si nos ocurriera algo parecido, tendríamos que empezar de cero con una nueva cuenta ya que la verificación (por SMS) se encarga precisamente de eso, de franquearnos el acceso a los chats de WhatsApp que venimos utilizando desde hace muchos años.