Ibex en directo: la Bolsa se asoma a los 10.000 puntos en un tranquilo inicio de semana

Fernando Belinchón

Sanidad dice que en España "no hay riesgo de infectarse" y los temores están "un poco fuera de lo razonable"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha insistido este jueves en que en España "no hay coronavirus", y por ende "no existe riesgo de infectarse", y ha comentado que la ansiedad social que se está generando está "un poco fuera de lo razonable".

Simón se ha pronunciado así durante una rueda de prensa celebrada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid con motivo del alta de las 19 personas que fueron repatriadas a España, hace 14 días, desde Wuhan (China), epicentro del brote de coronavirus. Unas personas que, tal y como han asegurado ellas mismas, Simón y el personal sanitario que les ha atendido, "vinieron sanas y se van sanas".

"En España no se ha producido ningún caso de transmisión del virus, porque los dos pacientes que hay actualmente se contagiaron en otros países. Por tanto, no tenemos coronavirus y no hay riesgo de infectarse", ha apostillado Simón.