Word y Excel más fácil en tu móvil con este adaptador bluetooth de Xioami

Aunque muchos usuarios no lo recuerden en su día a día, cuando no tenemos otro lugar donde escribir en Word o echar cálculos con Excel, el móvil puede suplir el ordenador sin problemas y, además, están preparados para que les conectemos un teclado y un ratón, por lo que todo se acelera infinitamente y no tendremos que estar con el keyboard de pantalla pulsando mal una de cada cinco veces.

El problema de esos casos es que no tendremos a mano, en esas circunstancias, un adaptador que nos permita conectarlos para ponernos manos a la obra. Por suerte Xiaomi ha puesto a la venta un dispositivo que hará las veces de concentrador USB inalámbrico y que podréis llevar en el bolsillo ante cualquier contingencia.

Para usarlo con el móvil en todas partes

Su nombre es Xiaomi Baseus Game USB Bluetooth Adapter y, aunque lleva la palabra juego, podréis utilizarlo para todos los demás usos que os estáis imaginando. Además, utilizado junto con un monitor externo conectado al USB-C del smartphone, el conjunto ya es completamente imbatible. ¿Quién os va a impedir que le echéis horas trabajando con vuestro dispositivo?

Adaptador teclado/ratón de bluetooth.

Este hub USB inalámbrico se activa cuando lo vamos a utilizar: encendemos el bluetooth del móvil y los emparejamos. A partir de ese momento ya podremos conectar teclados, ratones (de cable o no) y decidir con un pequeño switch si lo vamos a utilizar en modo PC o no. Dependiendo de esa decisión, tendremos la posibilidad de usarlo para tareas de ofimática tanto en iOS como en Android, que son las que aquí nos interesan.

Conectores USB del adaptador bluetooth de Xiaomi.

Además, el diseño de este adaptador es muy compacto y pequeño, por lo que lo podréis llevar sin problemas en el bolsillo para tenerlo encima justo cuando os surja alguna emergencia. Por ejemplo, llegáis a casa de un amigo y, en vez de conectaros a su ordenador (menudo rollo andar logueándonos en todos sitios), podréis conectar el teclado y el ratón y terminar eso que le corre tanta prisa a vuestro jefe.

Lo tenéis disponible en los retailers que Xiaomi suele utilizar en Asia, a un precio de apenas 15 euros. Además, lo venden con packs de teclado y ratón específicos para gaming que no os servirán para Word o Excel, ya que no trae todas las teclas, solo las más habituales en los principales juegos que pueden controlarse de esta manera.