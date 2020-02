Los bancos que quieren salvar Duro Felguera instan al resto a darle avales con cuentagotas

Por qué no se le concedieron los avales pactados en julio de 2018

Ampliación de capital y reestructuración. En julio de 2018 Duro Felguera amplió capital por 125 millones como uno de los requisitos de la banca para llevar a cabo la reestructuración, con quita incluida, de la deuda. Además, las entidades acordaron otorgarle una línea de avales por 100 millones siempre que una aseguradora respondiera por el 50%. “Pero estos avales estaban sujetos a determinadas condiciones, entre ellas la constitución de ciertas garantías, fundamentalmente prendas sobre determinados derechos de crédito”, explican desde una entidad. La aseguradora Cesce, participada en un 50,25% por el Estado, dio el blindaje en noviembre 2018, aunque el cierre de la documentación fue posterior. No obstante, las garantías reales seguían sin constituirse por motivos ajenos a los bancos, lo que impedía la emisión de avales, afectando aún más la capacidad de contratación de la compañía, que ya se había visto afectada por la falta de confianza de los mercados, señalan las fuentes financieras consultadas.

Desviaciones. Otro problema, ya con José María Orihuela como CEO, fueron las desviaciones por unos 110 millones que se reflejaron en las cuentas de 2018. “Fueron consecuencia de dotaciones en cuentas por cobrar (Venezuela y Argentina, entre otros países) y deterioros en proyectos (fundamentalmente en Argelia, Costa Rica, Perú y en un proyecto relativamente nuevo en Emiratos Árabes), que colocó nuevamente a la compañía en causa de disolución”, señala un directivo de una entidad. Ante la falta de visibilidad, con elevadas contingencias no resueltas y con las garantías aún sin constituir, los bancos no podían permitir que se dispusiese de nuevos riesgos en avales. Los cambios en los planes de tesorería tampoco ayudaron a generar en los bancos el necesario clima de confianza que permitiese conceder nuevas operaciones de riesgo, según las fuente consultadas. Con todo, la banca otorgó a finales de 2019 las dispensas necesarias para que la compañía vendiese activos y los fondos fuesen a cubrir sus necesidades de liquidez. También se estudió concederle más avales. El problema estaba en el entorno de incertidumbre en el que se pidió el apoyo a los bancos, que no permitía asegurar el buen fin de los nuevos avales.