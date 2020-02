El número de fondos que invierte en bonos basura se dispara un 47%

El presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, no ve "preocupante" el incremento interanual del 47% de los fondos de inversión españoles que invierten en renta fija de baja calidad crediticia, hasta 496 fondos a cierre de 2019.

Durante la clausura de la presentación del II 'Observatorio del Ahorro y la Inversión en España' de IESE y Bestinver este jueves, Albella ha explicado que "la situación prolongada de bajos tipos de interés puede generar una propensión a buscar rentabilidad desesperadamente, lo que puede conllevar situaciones de riesgo".

No obstante, el presidente del regulador considera que "por el momento no hay nada preocupante en esta perspectiva en los productos" que invierten en 'high yield' con calificación inferior a 'BBB' y "no parece que sea muy significativo en España".

En total, hay unos 200 fondos de inversión con unos 8.000 millones de euros bajo gestión que han advertido de una exposición de entorno al 25% a renta fija de baja calidad. De estos, unos 100 fondos superaron este porcentaje, frente a los 80 que lo hacían a finales de 2018.

En este sentido, Albella ha recordado que la CNMV exige la inclusión en los documentos de datos fundamentales para el inversor de una advertencia indicando el máximo de la cartera que se invertirá en estos activos de riesgo, así como del mayor potencial de riesgo de iliquidez de los mismos en situaciones adversas de mercado.

El presidente de la CNMV ha criticado que los fondos de Luxemburgo e Irlanda, los que más se comercializan en el país además de los españoles, "no incluyen esta advertencia cuando invierten en bonos de baja calidad o riesgo", por lo que considera que no se deberían adoptar medidas que puedan suponer requisitos adicionales que afecten solo a los españoles.

El capital riesgo comercializado no es relevante

Albella también ha resaltado que otra manifestación de la tendencia a invertir en activos de más riesgo es que algunas de las principales entidades de crédito, fundamentalmente en el ámbito de banca privada, han empezado a incluir en su oferta vehículos de capital riesgo y otros de carácter alternativo para determinados segmentos, si bien el importe comercializado entre clientes minoristas todavía "no es relevante".

Así, ha constatado que cada vez un mayor número de gestoras ofrecen esta opción de inversión a inversores minoristas: casi 50 gestoras (19 entidades de capital riesgo y 27 de instituciones de inversión colectiva) de las 254 que hay en España declaran dicha actividad.

El presidente de la CNMV ha insistido en la necesidad de que las entidades se adecuen a la normativa al ofrecer estos productos, incidiendo especialmente en la valoración de su conveniencia e idoneidad.