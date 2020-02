Mutua y BBVA acuerdan pactos de no competencia en su alianza con Faconauto

BBVA y Mutua Madrileña han incluido un pacto de no competencia y de no captación en su alianza con la patronal de concesionarios Faconauto para vender coches de segunda mano por Internet.

Con este tipo de cláusulas las partes firmantes se comprometen a operar en conjunto durante un tiempo determinado y a no dejar el proyecto para funcionar por su cuenta una vez se han asentado en el mercado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala que, respecto de los pactos de no competencia y no captación contenido en el acuerdo de inversión y socios de la nueva empresa, en lo que no supere la duración de dos años y en lo referido a BBVA y Mutua Madrileña, no tendrá la consideración de restricción necesaria y accesoria para la operación y, en tal medida, quedará sujeto a la normativa general aplicable a los acuerdos entre empresas.

La nueva sociedad será una plataforma online de anuncios clasificados de vehículos de ocasión en España y Faconauto poseerá la mayoría del capital, el 63%, mientras que BBVA y Mutua Madrileña tendrán un 18,5% cada uno.

Competencia considera esta empresa de nueva creación no supone una amenaza para la competencia efectiva en los mercados y que los tres socios no se encuentran activos en este tipo de actividad, por lo que la operación no daría lugar a solapamiento horizontal alguno.

Además, dado el carácter no transaccional de la plataforma, esta no tendrá acceso a información sobre volúmenes ni condiciones de venta. De este modo, cada concesionario decide el precio que queda visualizado en la web, el cual varía en función de múltiples parámetros. Los concesionarios usuarios de la plataforma solo podrán acceder a información sobre el comportamiento y la experiencia de sus propios clientes y no de los de otros distribuidores.

La plataforma tampoco contempla exclusividad alguna y permite que los concesionarios continúen ofreciendo sus vehículos de ocasión, tanto a través de sus propias tiendas físicas y online como a través de otras vías.

Por su parte, la información de la DGT que esta nueva empresas pondrá a disposición de los usuarios, como el historial de propietarios, es replicable, pues el acceso a la misma no se encuentra restringido.