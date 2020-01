La CNMV obliga a que las empresas diferencien la información que influirá en su cotización

La CNMV clarificará a partir del 8 de febrero la información que las empresas cotizadas le envían. Hasta ahora, cualquier comunicado se metía en el cajón "de sastre" de los denominados "hechos relevantes". A partir del día mencionado, habrá dos tipos de información: "comunicaciones de información privilegiada", que se resumen en aquellas que puede afectar al precio de la acción, y en "comunicaciones de otra información relevante".

Este nuevo sistema data de la aprobación del reglamento europeo de abuso de mercado (MAR, por sus siglas en inglés) en 2014, que comenzó a aplicarse en 2016, que se incluyó en la Ley del Mercado de Valores en noviembre de 2018 y que finalmente, y después de más de un año de trabajo, la CNMV ha puesto en práctica

Entonces, la normativa diferenció entre información privilegiada y “otra información relevante”. En esencia, las empresas cotizadas tendrán que rotular cuando informen al mercado de datos de carácter concreto que, de hacerse públicos, podrían influir de manera apreciable sobre su cotización. Fuentes jurídicas explican que este es el concepto que se utiliza en el ámbito europeo y que es el preferido por la CNMV, de ahí esta modificación.

Los resultados empresariales, por ejemplo, se considerarán, por defecto, “otra información relevante”, salvo que incluyan información que pueda afectar al precio; por ejemplo, unas previsiones al alza o a la baja o unos beneficios o pérdidas inesperadas, en cuyo caso estas informaciones se comunicarán como información privilegiada. Mientras, la firma de un megacontrato con un gran impacto en el negocio futuro será “información privilegiada”. Lo curioso es que esa información obviamente dejará de ser “privilegiada” en el mismo instante en que se publique.

Así, los actuales “hechos relevantes” se dividirán en dos clases. Cuando se publique “información privilegiada” se hará constar expresamente tal condición, se creará un archivo específico para ella, se almacenará cinco años y se separará de las otras comunicaciones. Estas últimas serán aquellas informaciones de carácter financiero o corporativo que previsiblemente no tendrían efecto directo en la acción.

El reglamento define como información privilegiada aquella de carácter concreto, no pública, referida a un emisor de valores y que, de hacerse pública podría influir de manera apreciable en el precio. Esta debe comunicarse tan pronto como sea posible, sin mezclar información con marketing, de forma completa, clara, no discriminatoria y gratuita.

La empresa o el banco cotizado “hará pública, tan pronto como sea posible, la información privilegiada que le concierna directamente”, sentencia el reglamento de abuso de mercado No hay duda: será así en la inmensa mayoría de los casos. Pero habrá excepciones. Se permitirá retrasar la publicación en caso de que se puedan cumplir tres condiciones simultáneamente: que se asegure la confidencialidad, que atienda a razones legítimas y que la demora no induzca a confusión. Si se ha filtrado, no podrá retrasar.

Los bancos podrán hacer uso de ellas específicamente. El objetivo es evitar que las crisis de liquidez de las entidades se conviertan en crisis de insolvencia debido a repentinas retiradas de fondos. Por ello, en circunstancias excepcionales se permitirá que los bancos retrasen la difusión de la información confidencial. Esto debe decidirlo, en su caso, el BCE o el Banco de España.