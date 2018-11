Economía da superpoderes a la CNMV para vigilar el mercado y vetar productos

Inmediatez. La empresa o el banco cotizado “hará pública, tan pronto como sea posible, la información privilegiada que le concierna directamente”, sentencia el reglamento de abuso de mercado No hay duda: será así en la inmensa mayoría de los casos. Pero habrá excepciones. Los bancos podrán hacer uso de ellas específicamente. El objetivo es evitar que las crisis de liquidez de las entidades se conviertan en crisis de insolvencia debido a repentinas retiradas de fondos. Por ello, en circunstancias excepcionales se permitirá que los bancos retrasen la difusión de la información confidencial. Esto debe decidirlo, en su caso, el BCE o el Banco de España.

Perjuicio. La cotizada podrá retrasar la comunicación de información privilegiada si difundirla daña sus intereses, si con la no difusión no induce a engaño y si puede garantizar su confidencialidad. No será necesario que explique a la CNMV por qué se retrasa salvo que esta se lo pida expresamente.