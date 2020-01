La defensa de Pineda acusa a BBVA y Villarejo de su imputación por extorsión y pide la nulidad del juicio

La defensa del expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) Luis Pineda ha acusado a BBVA y al excomisario de policía José Manuel Villarejo de ser los artífices de la investigación por extorsión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que pide 118 años y cinco meses de prisión para él. "[El proceso] deviene de una causa espúrea montada por BBVA sirviéndose de estructuras policiales y parapoliciales en las que el papel de Villarejo es muy determinante", ha expresado el letrado.

En el arranque del juicio a los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias, a las que la Fiscalía acusa de presuntos delitos de extorsión, la defensa de Pineda ha pedido, además, la nulidad del juicio: "La denuncia en su conjunto nos parece una sarta de calumnias inconsistentes y debemos solicitar la nulidad plena de todo cargo". "En efecto el señor Pineda era el martillo de herejes, la persona pionera contra la lucha de las prácticas bancarias abusivas en nuestro país. Ausbanc marcó camino y a BBVA le interesaba mucho proceder contra Pineda. Suya es la iniciativa que liquidó la dichosa cláusula suelo [...] que condenaba a BBVA y su presidente pretendía neutralizar al señor Pineda porque se jugaban muchos millones de euros. Por eso a BBVA no le importó echar mano de un policía como Villarejo", ha proseguido.

Y es que, en todo momento la defensa de Pineda ha aludido a una supuesta trama ideada entre Villarejo y BBVA para conseguir la investigación de Pineda por parte de la Fiscalía. "La denuncia es un compendio de delitos. Existe un señor conchabado con el BBVA para lograr que en la UDEF se hagan eco de la denuncia falsa", ha incidido. Según Miguel Durán, el letrado que defiende al expresidente de Ausbanc, Villarejo habría sido quien realizó la denuncia anónima a su representado y a partir de la cual se inició el caso, en 2015.

El Ministerio Público pide para Pineda 118 años y cinco meses de prisión por un presunto delito de extorsión y organización criminal además de un posible delito de estafa y blanqueo de capitales (por ello pide una multa de 10,3 millones de euros).

El macrojuicio, cuya primera sesión se está celebrando hoy en la sede de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares (Madrid), investiga la existencia de una organización criminal liderada por Pineda. En concreto, el escrito de acusación señala que el antiguo presidente de Ausbanc fue quien ideó la creación de esta asociación sin ánimo de lucro, pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de la presunta extorsión a varios bancos, grandes empresas y personas particulares, para que pagaran cantidades millonarias a cambio de retirar denuncias presentadas contra ellas en tribunales españoles y de no publicar informaciones que podrían menoscabar su imagen en varias revistas que controlaba la organización.

Para poder llevar a cabo los presuntos actos de extorsión, según la Fiscalía, Pineda habría contado con la colaboración del secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard (el Ministerio Público pide 24 años y 10 meses de cárcel) y la abogada Virginia López Negrete (se enfrenta a 11 años y 11 meses de prisión).

Los otros acusados son María Teresa Cuadrado ( 21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años), Hermenegildo García (15 años y 11 años), Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses) y Luis María Suárez (16 años).

Entre las empresas afectadas se encuentran BBVA, Caja Madrid, Bankia, Credit Services, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, La Caixa, Banco Sabadell, CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Volkswagen, Caja España, Liberbank, Caja Jaén, Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Europistas, Cajasur, Caja Vital, Caixa Geral, Citibank, Mare Nostrum, Caja Rural del Sur y Banca March.

Antes de arrancar el juicio, RTVA, BBVA y Caixa Geral renunciaron a participar como acusación particular para no dificultar el proceso. No obstante, Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión, que participaba como actor civil perjudicado, se reservó la opción de reclamar por la vía civil y Caixa Geral, personada en calidad de acusación, manifestó que que seguiría sosteniendo las acciones penales y civiles en reclamación de la posible indemnización que pudiera corresponderle.

El juicio oral se desarrollará en 13 sesiones, hasta el próximo mes de abril, según ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que se encarga de juzgar los hechos.