El MWC sigue adelante pese a la amenaza del coronavirus y reforzará la atención médica

La GSMA, organizadora del Mobile World Congress, ha emitido este miércoles una nota en la que asegura que la feria de la industria móvil, que se celebrará el 24 al 27 de febrero en Barcelona, llevará a cabo según lo previsto, pese a la crisis sanitaria internacional desatada por el coronavirus, que ya ha matado a más de 100 personas en China.

"El próximo evento del MWC Barcelona se llevará a cabo según lo planeado en todos los lugares de la Fira Gran Vía y Fira Montjuïc, incluidos YoMo y Four Years From Now (4YFN)", señala el comunicado de la GSMA. El evento congrega en la capital catalana a más de 100.000 visitantes.

Según la citada organización, "hasta el momento no ha habido impactos en el registro en el Mobile World Congress" e insta "encarecidamente" a los expositores y asistentes a implantar las pautas y protocolos apropiados, según lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las recomendaciones del Gobierno chino, de las autoridades sanitarias españolas y de otras autoridades relacionadas con la salud, para contener y mitigar cualquier propagación del virus.

La GSMA asegura que está analizando y evaluando el impacto potencial del brote del coronavirus y asegura que proporcionará asistencia médica adicional donde se celebra el congreso de telefonía móvil, "en el periodo previo y durante la celebración del evento". La organización resalta que está trabajando con Fira de Barcelona para asegurar "suficientes productos desinfectantes en todos los lugares e implementar otras acciones de acuerdo con las recomendaciones de nuestros socios de la ciudad". También precisa que apoyará a los expositores que no puedan viajar al MWC Barcelona a través de su equipo de atención al cliente.

Fuentes de la Conselleria de Salut de Catalunya han explicado a El Periódico que la situación "cambia cada día" y que el MWC tiene "un equipo médico propio desde siempre". Aún así, indican que están trabajando coordinadamente con la GSA y que hay un equipo en el que está el Sistema d'Emergències Médiques (SEM), los Mossos d'Esquadra y al que ahora se incorporan ellos como "Vigilància Epidemiològica". En las últimas ediciones del MWC ha crecido la participación de empresas chinas en el evento, al igual que el número de profesionales asistentes de ese país.