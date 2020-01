El hijo de Mijaíl Fridman: emprendedor y viviendo en un piso de 450 euros

Alexander Fridman, de 19 años, es hijo de la undécima persona más rica de Rusia, Mijaíl Fridman, dueño de la cadena de supermercados Dia. Pero Alexander no vive como se espera del hijo de un magnate: alquila un piso de dos habitaciones en las afueras de Moscú por 450 euros al mes y va a trabajar en metro. "Como, vivo, duermo, me visto con todo lo que he ganado yo mismo", asegura Fridman a Bloomberg. La fortuna de su padre asciende a 12.300 millones de euros, según el índice de multimillonarios de Bloomberg

El joven Fridman regresó a Moscú el año pasado después de graduarse en una escuela secundaria cerca de Londres, y ha puesto en marcha varias iniciativas empresariales. SF Development es una distribuidora que cuenta con cinco empleados y factura 360.000 euros. Además, ha iniciado un negocio de venta de pipas de agua y BloggerPass, empresa de marketing online que echará a andar el mes que viene.

Pese a su austero modo de vida, Alexander sí se puede beneficiar de sus contactos; SF Development distribuye productos a X5, la cadena de supermercados rusa propiedad de Fridman. Los gerentes no ponen mercancías en los estantes sólo porque las vende el hijo del dueño, asegura. En todo caso, esta fórmula de emprendimiento destaca en un país donde los magnates suelen incluir a sus hijos en el negocio.

Olga Rashnikova, 42 años e hija del magnate del acero Victor Rashnikov, forma parte del consejo de la empresa del grupo Magnitogorsk PJSC. Andrey A. Guryev, de 37 años, es director ejecutivo de Phosagro, un fabricante de fertilizantes fundado por su padre, Andrey G. Guryev.

Otros millonarios directamente distribuyen su fortuna o activos en vida. El año pasado, el magnate del acero Alexey Mordashov, de 54 años, entregó 1.400 millones de sus bienes a sus hijos Kirill y Nikita. Vladimir Evtushenkov, de 71 años, dio una participación del 5% en la empresa pública Sistema PJSC a su hijo Félix. El multimillonario Leonid Fedun, de 63 años, entregó 1.250 millones de su participación en Lukoil PJSC a sus niños, Anton y Ekaterina.

El marco jurídico ruso ofrece poco apoyo a los millonarios que pasan su fortuna a los hijos. Pero, por otro lado, su entorno empresarial depende en gran medida de contactos, acuerdos y garantías informales. "Mi padre me dijo que en nuestro país los negocios y la política está profundamente entrelazados", aseguró Alexander, añadiendo que su padre siempre le dijo que planea transferir su riqueza a caridad. "Viví con el entendimiento de que no heredaría cualquier fortuna."

Mikhail Fridman es uno de los fundadores del Grupo Alfa, que comenzó con dos compañeros de la universidad, German Khan y Alexey Kuzmichev, en los últimos días del comunismo. Ahora la compañía de inversiones tiene participaciones en el Banco Alfa, El quinto prestamista más grande de Rusia, y X5, el mayor minorista de alimentos. En 2013, cofundó LetterOne para invertir la 12.700 millones de dólares que su compañía cosechó por la venta a Rosneft de una joint venture petrolera con BP.

Fridman también es conocido como uno de los hombres de negocios más duros de Rusia. "Dirigimos nuestro negocio de forma agresiva pero justa," aseguró Alexander Fridman en respuesta a una pregunta sobre las lecciones que ha aprendido de su padre. "Mi padre también me decía siempre: 'Yo tengo socios en cada proyecto; si quieres ganar, debes ser capaz de compartir".

El joven Fridman preveía asistir a la Escuela de Negocios Stern (Nueva York) en septiembre, pero decidió para tomar un año sabático. Ahora está considerando dedicarse a sus empresas a tiempo completo. "Tengo amigos que se graduaron en Yale y tienen 23 años que ganan entre 80.000 y 100.000 dólares trabajando 16 horas al día", dijo, "puedes ganar más dinero, y de un modo más inteligente".