Ya puedes grabar vídeos con varias cámaras de tu iPhone a la vez

Fue una de las sensaciones de la pasada Keynote de Apple en la que se presentaron los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro, cuando subieron al escenario del Steve Jobs Theater de Cupertino los responsables de la soberbia app Filmic Pro y mostraron cómo podríamos grabar vídeos de todas nuestras cámaras a la vez.

Un recurso verdaderamente útil para aquellos que hagan vídeos con ciertas aspiraciones y no quieran ceñirse a obtener un único plano con cada toma, sino que puedan crear tantos como cámaras tenga su teléfono, de tal forma que luego, cuando queremos editarlos, contemos con recursos alternativos para disfrutar de una variedad digna del mismísimo Robert Zemeckis.

Nueva aplicación en la App Store

Filmic Pro es, con mucha diferencia, las mejores aplicaciones de cámara que podemos usar en iPhone (y Android) cuando queremos obtener vídeos con una calidad prácticamente profesional. No solo nos permite manejar el color, la exposición, la resolución o la relación de aspecto (desde 4:3 hasta el 13:5 cinematográfico) de los fotogramas, sino también un enfoque manual dinámico y hasta la posibilidad de usar un segundo móvil como control remoto por si la cámara principal va montada en un soporte fijo o móvil al que no tenemos acceso.

Duabletake by Filmic Pro.

Con esa experiencia detrás, los responsables de Filmic Pro acaban de lanzar para iPhone su Doubletake que es una app muy, muy sencilla de utilizar y que es completamente gratis, seguramente porque está detrás Apple impulsando su uso. Una herramienta que, a pesar de contar con muchas virtudes, tiene algunas pequeñas limitaciones.

De primeras hay que decir que la forma de utilizarla es muy básica: seleccionamos las cámaras que queremos grabar y cuando está todo ok, pulsamos en 'Confirmar'. El resultado serán tantos vídeos como hayamos elegido con una calidad que se limitará a un 1080p a 24, 25 ó 30 fotogramas por segundo. Es decir, nada de 4K y mucho menos a 60 fps. No echéis la culpa a Flimic por este recorte ya que es Apple la que en su API no deja alcanzar la calidad UHD.

De momento la aplicación solo deja grabar dos fuentes de vídeo a la vez y podremos elegir entre almacenar un vídeo con las dos imágenes superpuestas (por ejemplo, plano de por dónde andamos y el selfie insertado en pequeño), obtener dos vídeos separados en el Carrete del móvil, o un vídeo a pantalla partida 50/50 como el que podéis ver en la imagen de apertura de este artículo. Útil es y encima no nos costará nada pero esperábamos poder grabar con los iPhone 11 Pro, al menos, de tres fuentes a la vez.