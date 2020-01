Tendencias en banca privada: guía para fortunas de medio millón

En Ibercaja, que prestan el servicio de banca privada a partir de un volumen patrimonial del grupo familiar de 500.000 euros y que se dirigen a cualquier perfil de cliente, “desde el conservador hasta el que tiene menor aversión al riesgo”, los fondos de inversión siguen siendo el principal activo, “tanto por su extraordinaria fiscalidad, que permite cambiar de un instrumento a otro sin tributar, como por la diversificación y profesionalidad de la gestión que lleva implícito”.

En cuanto a las sicavs, admiten que estos instrumentos llevan mucho tiempo siendo objeto de rumores de cambios en su regulación, “que podrían convertirlos en productos poco eficientes”.

No obstante, no creen que la mejor solución sea el cambio hacia otros instrumentos hasta que no se conozca el alcance de la posible reforma. “Cuando llegue el caso, las opciones podrían ser varias, tales como fusión con otro fondo o sicav dentro o fuera de España, dejar de ser sicav y continuar como una sociedad mercantil o incluso la liquidación”, precisan.