Apple tiene la solución para añadir más cámaras a sus futuros iPhone

Mientras los iPhone tuvieron una sola cámara la cosa iba bien, pero cuando las marcas de smartphones quisieron introducir nuevos efectos y tipos de lentes, la cosa empezó a torcerse. Ahora, cuando es muy normal contar con tres o más sensores, las partes traseras de los teléfonos se han convertido en un banco de hoyos, como si fuera un campo de golf.

No hay más que orificios por los que asoman lentes angulares, de zoom óptico, ultra gran angulares, tele, etc. Pero vamos a ver, ¿el crecimiento de esa cantidad infinita de cámaras se detendrá algún día? ¿Desde cuándo vuestra cámara réflex tiene varios sensores si con intercambiar objetivos es más que suficiente? ¿Por qué no se le había ocurrido a nadie antes?

Apple consigue la patente de las lentes

El caso es que de todos los fabricantes de smartphones, el único que ha presentado una patente para crear un sistema de objetivos intercambiables en sus dispositivos ha sido Apple. Fue en 2017 y ahora, algo más de dos años después, se la han concedido por lo que, tal vez, podríamos llegar a verla hecha realidad alguna vez en el mercado.

Básicamente la idea de Apple es permitir que sus dispositivos iPhone y iPad cuenten con un sistema de fijación de lentes intercambiables en sus dispositivos. La cosa huele sobre todo a marcar un estándar para que no sean solo los de Tim Cook los que fabriquen este tipo de accesorios, sino también otras marcas.

Patente de Apple para cámaras de fotos.

De todas formas, no imaginamos a ningún usuario yendo por la calle con un estuche lleno de lentes para ir cambiándolas según el tipo de foto que quieran sacar. Lo mismo para tareas profesionales es una gran solución, pero para el común de los mortales lo mismo es complicarse demasiado la vida. Aun así la idea tiene su lógica.

Según explica Apple en la patente "Varias configuraciones incluyen una disposición de enclavamiento que se puede usar para unir un cilindro de lente a un portador de lente de una cámara. En algunas opciones. [...] Por ejemplo, una ranura puede definirse por el barril de la lente o el portador de la lente, y una protuberancia puede extenderse desde el barril de la lente o el portador de la lente hasta al menos parcialmente en la ranura".

Como os decimos, está por ver que Apple adopte un sistema así para sus futuros iPhone o iPad. Desde luego la patente es suya y si con algo terminaría es con la proliferación de cámaras para deja una sola e intercambiable. ¿No os parece buena idea?