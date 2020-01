Hay una opción de Waze que queremos ver pronto en Google Maps

Waze fue, desde sus comienzos, un auténtico éxito porque convertía el navegador del coche en un juego donde podíamos comunicarnos con otros conductores, avisarles de cualquier problema en la vía y participar dentro de una especie de red social que se retroalimentaba con funciones realmente útiles.

Es por eso que Google se fijó en ella y tardó muy poco en comprársela para mejorar todas las funciones de navegación de su app de Mapas. ¿Razón? Waze se había convertido en la aplicación de referencia entre los navegadores para coches y eran tantos los conductores que la estaban utilizando, que comprendieron que eran una mina de datos e información para dar de comer a todas sus plataformas relacionadas.

¡Que llegue a Google Maps ya!

Pero al margen de esas muchas opciones que tiene Waze para alertarnos del estado de la vía y del tráfico, disfruta de una función que va a mejorar todavía más nuestra seguridad al volante, sobre todo si no cuentas con un coche cuyas tareas más elementales no las tiene automatizadas. Y no nos referimos a los limpiaparabrisas o a la calefacción. Hablamos de las luces.

Hay días en los que llevamos tantas cosas en la cabeza que, en el momento en el que el día cae y crece la noche, ni nos acordamos de que tenemos que encender las luces. Como bien sabréis, no es muy seguro circular por la carretera con los luminosos apagados, por el riesgo que tenemos de no ser vistos y provocar una colisión en mitad de un tramo a oscuras de una autopista.

Alerta de encender las luces en Waze.

Waze cuenta con una función –de momento en Brasil e Italia– que nos recuerda todos los días que encendamos las luces. Además, lo hace de forma automática, por lo que al caer el día recibiréis una notificación dentro de la aplicación, tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo encima.

Ni qué decir tiene las enormes ventajas que nos traería una opción así en Google Maps, toda vez que es el navegador más popular entre los usuarios. ¿Llegaremos a verla implementada? Bueno, el trasvase de ideas desde Waze no es nuevo, por lo que esperamos que en Mountain View trabajen rápido para copiarlo cuanto antes. También es cierto que primero tendrá que llegar a Waze en España, pero lo mismo cuando ocurra, el trabajo de llevarlos a la aplicación de Google no es tan engorroso.