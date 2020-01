Cómo usar la app de Google Maps sin una cuenta de Gmail

Hay momentos en los que a uno no le apetece estar controlado por todas las aplicaciones que llevamos instaladas en el smartphone y, cuando se trata de estar guardando nuestra posición GPS, lo mismo queréis ocultarla para que alguien no sepa por dónde andáis y, por ejemplo, darle una sorpresa. Pues bien, si este es vuestro caso, Google Maps tiene una opción que os está esperando.

Eso sí, no confundáis esta función con la de cerrar sesión, sino como una especie de descanso de nosotros mismos, que no queremos que quede constancia en el historial que van almacenando los de Mountain View de las búsquedas, rutas o sitios de interés que estamos buscando. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos allá.

Usar Google Maps sin una cuenta

Como os decíamos anteriormente, no estamos hablando de cerrar sesión con la cuenta de Gmail que tenemos activa porque algo sencillo se acabaría convirtiendo en un engorro. Sobre todo si tenéis verificación en dos pasos a través de SMS, o cualquier otro sistema, y os da pereza estar entrando y saliendo todo el rato.

Esta opción se llama 'Usar Maps sin una cuenta' y para acceder a ella tendremos que abrir la aplicación en iOS o Android y pulsar sobre nuestro avatar de Google. Veréis que se despliega un menú justo debajo y, a la derecha, un indicador con una flecha hacia abajo que, al pulsar, desplegará nuevas opciones.

Como navegar sin una cuenta de Google en Maps.

Como podéis comprobar es aquí donde aparece esa opción que estamos buscando. Pulsamos en 'Usar Maps sin una cuenta' y Google Maps pasará a funcionar sin vuestro perfil de Gmail. Eso sí, no esperéis un botón de confirmación o algo: lo hará de seguido, por lo que parecerá que la app no ha hecho nada salvo por el avatar de la "no" cuenta de Gmail. A partir de este momento podremos ir y venir donde queramos, o hacer cualquier consulta, sin que toda esa actividad quede vinculada a nuestra cuenta principal.

Si queréis volver a navegar en Google Maps con vuestra cuenta, llamémosla oficial, simplemente pulsad en el nuevo icono que indica que no hay ningún usuario de Gmail en funcionamiento y, en el listado que se abrirá justo debajo, aparecerán todas las sesiones de diferentes cuentas que habéis estado utilizando en ese dispositivo. Recordad hacer esta última operación si queréis que algún dato especial se guarde para usarlo más tarde en otro terminal. Y ya está. Seremos invisibles al radar siempre que queramos...