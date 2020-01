La vivienda pasiva, una arquitectura al servicio del medio ambiente

Ejecución. En la arquitectura pasiva, un buen diseño no es suficiente. “Un elemento casi más importante es la ejecución”, asevera Patrizia Zaplana, profesora de IE School of Architecture and Design. Por ello, en su opinión, es fundamental fomentar la especialización de arquitectos y equipos de diseño, y sobre todo de los contratistas.

Dinero. “Más allá de subvenciones y otras ayudas, existen vías de financiación alternativa por medio de entidades privadas en España y organismos multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones, que sufragan reformas con retorno por medio de los ahorros a través de contratos de servicios energéticos”, señala Zaplana.