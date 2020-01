Cómo configurar tu cuenta de Netflix desde la pantalla de tu smartphone

Al leer el titular lo mismo has pensado que nos hemos vuelto locos porque, ¿cómo no vamos a poder configurar nuestra cuenta de Netflix desde la pantalla de nuestro smartphone? Pues no, no es posible, por lo que cualquier cambio importante que queramos realizar en nuestro perfil tendremos que irnos al navegador del PC o Mac para modificarlo.

Se trata de una limitación evidente por parte de Netflix, que apenas nos deja hacer nada con su app para iOS o Android que reproducir contenidos y, como mucho, tocar algunos parámetros que tienen que ver con la propia aplicación. Es decir, la calidad del streaming, el espacio que ocupan las descargas en la memoria del teléfono, si vamos a usar datos móviles cuando no tenemos cobertura Wifi, etc.

¿Qué podemos configurar en la cuenta de Netflix?

Todas las opciones que hay dentro del menú de Cuenta está bloqueadas en la aplicación móvil, tal como podéis ver en la pantalla que tenéis justo debajo a la izquierda. La de la derecha es la que os tendría que salir pero desde Netflix no han explicado el por qué de esta clamorosa ausencia. Pero, ¿qué podemos cambiar desde ese menú?

Pues los parámetros de reproducción en todos los dispositivos en los que veamos Netflix: desde el smartphone hasta el tablet, sin olvidarnos de la Smart TV, el Apple TV, el Fire TV Stick, el ordenador, la consola, etc. Así que tendréis que tener mucho cuidado con todo lo que seleccionáis, no sea que algo se cambie accidentalmente y tengáis algún problema más tarde.

Gestión de la cuenta de Netflix.

Al acceder a la cuenta usando la app veréis un mensaje que os viene a decir que no es posible, por lo que nos vamos a ir al propio navegador de vuestro smartphone y, entonces sí, tendréis acceso al menú, tal y como podéis ver en la pantalla de la derecha que tenéis justo arriba. De esa forma, y sin necesidad de esperar a llegar a casa para ponernos con Chrome, podremos definir el idioma de reproducción de todos los contenidos, el aspecto de los subtítulos, borrar el historial de capítulos, series y películas ya vistas, definir cómo queremos ver los contenidos, si continuando automáticamente al acabar un episodio o no, etc.

De esta manera, y aunque sea saliendo de la app oficial para usar el navegador de nuestro teléfono, no tendremos que ir a un ordenador para tener que cambiar las cosas, como ese historial de capítulos que hemos visto sin nuestra pareja y que como se entere de que no la hemos esperado... lo mismo tenemos un lío.