Chrome para Android te recomendará muy pronto qué pestañas debes cerrar

Que los navegadores tengan pestañas para ir abriendo páginas distintas y no cerrar esos artículos que dejamos para leer más tarde no es nuevo, pero tiene un inconveniente: que si no las gestionamos cada poco tiempo, podemos acabar con diez, 20, 30 ó 100 abiertas, lo que es un problema porque acaba afectando al rendimiento de la propia app.

Y claro, las empresas llegan a convencerse de que sus usuarios somos como niños, que necesitamos ayuda permanentemente para hacer las cosas por lo que Google, en este caso, quiere poner coto a esa apertura masiva de pestañas que luego dejamos ahí abiertas sin ningún control y no le sirve con el menú específico que tenemos para cerrar las que no queramos.

Chrome te dirá qué pestañas cerrar

Es el nuevo cambio que está experimentando Google con el navegador para su sistema operativo móvil, que nos vendrá a señalar cuáles son las pestañas que nos aconseja cerrar de todas las que tenemos abiertas. Esta función ha sido vista, y funcionando, en la versión Canary de la app y nos promete facilitarnos las cosas.

Google Chrome para Android. Android Community

Para hacerlo, nos muestran las pestañas abiertas en la parte superior y, debajo, un módulo en el que avisa de que 'Tres de tus pestañas no se han utilizado recientemente. ¿Las cierro?', a lo que podremos verlas todas y tomar una decisión. Como antes os decíamos, el criterio por el que escoge esas tabs para indicarnos que las eliminemos es puramente temporal aunque, de momento, no parece muy elaborado.

Tanto es así que en ese apartado de Chrome aparecerán las pestañas que tengamos abiertas con una antigüedad de cuatro, ocho horas y siete días. No parecen unos rangos de tiempo demasiado realistas porque lo normal es tener durante semanas (¿y meses?) abiertas estas cosas ya que muchos terminamos por no acordarnos de gestionar las pestañas que abrimos.

Aun así, no es claro que Google vaya a permitir que seamos nosotros los que fijemos esa cantidad de tiempo para que la función trabaje de manera automática, por lo que toca ver si esta función llega a la release de la Play Store para Android para verla con detenimiento. A esta hora debemos quedarnos con que los de Mountain View quieren solucionar un problema que tenemos con las pestañas abiertas y que tendremos en Chrome una herramienta que nos ayudará a gestionarla.