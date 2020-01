¿Móviles 5G por menos de 150 euros? Huawei cree que llegarán este año

Todos sabemos por experiencia que cuando llega una nueva tecnología, los primeros usuarios que quieren acceder a ella deben pagar su precio en oro. Ha ocurrido siempre y con el 5G no será una excepción: los smartphones que son compatibles ahora mismo rondan precios de 800 o más euros y, salvo honrosas excepciones más económicas, no parece que haya en el horizonte una rebaja drásticas en esos costes.

Pero ha surgido un rayo de luz y esperanza en las palabras de Yang Chaobin, Presidente de toda la línea de productos que tiene Huawei con 5G y que ha declarado que espera que haya smartphones en el mercado, compatibles, con un coste cercano a los 1.000 yuanes (unos 130 euros al cambio) para finales de este año o principios del siguiente.

Técnicamente, 2019 fue el primer año en el que se vendieron teléfonos compatibles con 5G y no puede decirse que la demanda sea especialmente alta, no solo por los precios de esos terminales, sino porque no existe todavía una cobertura que justifique un desembolso de un sobreprecio por tenerla. De todas formas, algunas marcas chinas han sido capaces de llegar a vender modelos que se situaban en los 350-400 euros y que tampoco han contado con el favor de los compradores.

Precio versus expectativas

El propio Yang Chaobin vino a confirmar que el gran problema al que se enfrenta ahora mismo el mercado de los teléfonos con 5G no es tanto la fiabilidad de su tecnología, o incluso sus precios, sino el enorme abismo que se abre entre el coste que tiene y las expectativas con las que cuentan los usuarios. En definitiva, el mercado todavía percibe esos beneficios de las nuevas redes móviles como algo que pertenece al futuro y que no está todavía en nuestras manos y, mientras esa sensación no cambie, será complicado que estos smartphones terminen encabezando las preferencias del público.

Desarrollo de la tecnología 5G.

Por último, el Presidente de esa división de productos 5G de Huawei afirmó que "el objetivo de la tecnología de comunicación es mejorar la experiencia del consumidor y reducir los costes", concretamente de las tarifas que se crearán a su alrededor y que van a modificar nuestra forma de consumir internet en todos nuestros dispositivos móviles. Sea como fuere, lo que parece claro por las palabras de quienes están liderando este nuevo mercado, es que 2020 apunta a ser un año crucial en su expansión de forma generalizada en muchos países.