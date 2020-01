Francia busca en Davos llegar a un acuerdo con EE UU sobre la tasa Google

El trabajo no remunerado equivale al14,9% del PIB

Coincidiendo con al arranque del Foro de Davos, la organización no gubernamental Intermon Oxfam publica este lunes el Informe Tiempo para el cuidado, en el que sostiene que el trabajo no remunerado de las mujeres y niñas supone 12.500 millones de horas diarias, lo que equivale a 9.700 millones de euros anuales (10.800 millones de dólares). Se trata, dice Oxfam, de un valor que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Además, sostiene que el 42% de las mujeres en todo el mundo no pueden acceder a un empleo remunerado por tener que atender los trabajos de cuidados. En España, estos trabajos equivalen al 14,9% del PIB, según datos de la OIT, y el 75% de los sueldos bajos se concentran en mujeres.