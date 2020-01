BDEO: una ‘start-up’ que acorta un 85% la tramitación de siniestros de seguros

El sector asegurador tiene un problema casi conceptual: las compañías apenas se relacionan con sus clientes y, cuando lo hacen, es para cobrarles o porque estos han sufrido un percance. Por eso, mejorar al máximo la gestión de los siniestros es vital. Pero no siempre es fácil cambiar las dinámicas de una industria tan establecida y conservadora.

Estos planteamientos fueron los que llevaron a Julio Pernía y a Manuel Moreno a plantearse la creación de una firma tecnológica especializada en ayudar a las viejas aseguradoras a ser más dinámicas y mejorar el trato con el cliente. En 2017, estos dos emprendedores, decidieron lanzar BDEO y el éxito del proyecto ha sido espectacular.

Esta start-up, que cuenta con 22 empleados y opera ya en España, Portugal, México, Colombia y Guatemala, utiliza la inteligencia artificial, el uso masivo de datos y las cadenas de bloques encriptadas (blockchain) para agilizar los procesos en el sector asegurador y mejorar la satisfacción de la clientela.

En la tramitación de siniestros de hogar (una gotera, una loza o un espejo roto...) el tiempo de gestión de las reclamaciones se han reducido casi un 85%. Además, para la compañía, el coste de la resolución es casi la mitad que con los procedimientos convencionales.

Fondos. El proyecto de BDEO está respaldado por dos importantes fondos de 'venture capital': K Fund y Big Sur Ventures

Estos resultados les han valido para ser reconocidos en el prestigioso certamen South Summit 2019 como la mejor start-up en el sector financiero y asegurador, y a aparecer como la única compañía española entre las 100 firmas de tecnología aseguradora más innovadoras del mundo.

BDEO ya trabaja con Mutua Madrileña, Reale y Zurich (en España), con Fidelidade (en Portugal) y con BBVA Seguros, Chubb y Banorte (en México). En sus dos años de andadura, desde la firma calculan que han intermediado más de 100.000 siniestros, ahorrando cerca de un día de tramitación por caso y más de 22 millones de euros en total. Además, la satisfacción de los clientes que sufren el percance se han multiplicado por más de cinco (según métricas NPS).

Ahora bien, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo pueden hacer que la resolución del siniestro sea tan rápida y tan barata? La clave es la videoperitación. Antes, cuando se producía un accidente en casa, o con el coche, era imprescindible que un perito valorara los daños. Ahora es el propio asegurado el que puede hacer unas fotos o un vídeo que ser remiten a la compañía para que establezca la indemnización.

La videoperitación en los siniestros ha sido la carta de presentación de BDEO para entablar relaciones con varias aseguradoras, pero ahora quieren enfocarse más en la mejora de los procesos de tarificación gracias a la inteligencia artificial.

El uso del blockchain se aplica para garantizar que las imágenes que mandan los clientes no sufren ninguna modificación. “Esta tecnología nos permite garantizar que la imagen no haya sido modificada y que no exista fraude”, apunta Pernía.