El CGPJ avala que Delgado cumple los requisitos para ser fiscal general

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves el dictamen que avala que la exministra de Justicia Dolores Delgado cumple los requisitos legales para ser fiscal general del Estado con el voto de 12 vocales a favor y siete en contra. El texto que ha salido adelante valida este aspecto formal pero elude un pronunciamiento expreso sobre la "idoneidad" de la persona elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ejercer este cargo.

El órgano de gobierno de los jueces ha tardado algo más de una hora en estudiar la propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, que pese a salir adelante ha evidenciado una grave ruptura en el seno de este órgano.

Habrá un voto particular discrepante al que se adherirán los siete vocales que han votado en contra, pero también otros votos concurrentes que redactará otro grupo de consejeros pertenecientes también al sector conservador, que han votado a favor de su propuesta pero que expresarán por escrito los motivos por los que ponen reparos a la idoneidad de Delgado para asumir la gobernanza de la Fiscalía General del Estado.

Los vocales que han votado en contra son, según las mismas fuentes, Nuria Díaz -que es la que ha anunciado el voto particular a la que se adhieren los demás- José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristàn, Juan Antonio Ballestero y Carmen Llombart. A favor votaron los vocales del sector progresista, que incluye a los designados por el PSOE y el del PNV, a los que se han sumado los conservadores Maru Carmona, y Rafael Fernández Valverde.

Su voto particular concluirá que "la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía".

La derecha contra Delgado

Fuentes presentes en el debate han señalado a Europa Press que el tono de la deliberación no ha sido demasiado agrio, pero sí ha evidenciado que los vocales del denominado sector conservador mantienen en bloque --aunque han votado a favor y otros en contra-- una postura muy crítica con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apostar por la exministra de Justicia. Uno de los consejeros consultados resumía así lo ocurrido en el Pleno del CGPJ de este jueves: "la derecha contra Delgado".

Vocales del sector progresista han subrayado el hecho de que hayan sido precisamente los vocales más conservadores, los que han venido apoyando a Lesmes durante todo su mandato, los que han votado en contra de su resolución, que él vendió como un intento de alcanzar el mayor consenso posible tras constatar que la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para nombrar fiscal general causaba reparos que no habían tenido candidatos anteriores.

El informe que se remitirá al Consejo de Ministros no es vinculante, pese a su carácter preceptivo. En el Pleno, que ha durado algo más de una hora, no han estado presentes los 20 vocales que integran con Lesmes este órgano, pues han faltado Wencesalo Francisco Olea y Vicente Guilarte, pertenecientes al sector conservador. Además, la vocal Pilar Sepúlveda, designada a propuesta del PSOE, y cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, ha intervenido por videoconferencia, algo inédito hasta ahora en el Consejo.

Precisamente evitar la fractura en el gobierno del Poder Judicial es lo que ha llevado a su presidente a omitir la mención de idoneidad de Delgado en su propuesta, en aras a lograr el mayor consenso posible entre los vocales con independencia de que, pese a votar su propuesta, luego puedan manifestar su discrepancia en un voto particular. Y lo ha hecho tras constatar los reparos que la propuesta ha suscitado en varios vocales, que no existían en el caso de candidatos anteriores.

La propuesta de Lesmes se limita a concluir que, a la vista de la documentación remitida al órgano de gobierno de los jueces, "se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", que consisten en ser jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. La alusión expresa a la "idoneidad" del candidato sí aparecía en las propuestas anteriores realizadas por Lesmes respecto de los nombramientos de José Luis Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra.

Precisamente era evitar la fractura en el órgano, según las mismas fuentes, lo que había llevado al presidente a omitir dicha mención de idoneidad de Delgado, en aras a lograr el mayor consenso posible entre los vocales con independencia de que, pese a votar su propuesta, luego pudieran manifestar su discrepancia en un voto particular. La estategia, no obstante, no ha tenido resultado, sólo dos de los conservadores han aceptado su propuesta.

La postura de los vocales conservadores fue debatida en una reunión mantenida el miércoles por este grupo de vocales e iba desde la crítica a la "puerta giratoria" que supone saltar directamente del ministerio de Justicia a la jefatura del Ministerio Público al hecho de que, hasta este mismo jueves, Delgado haya mantenido su condición de diputada del PSOE, partido para el que hizo campaña política hace apenas unas semanas.

Principales reparos

Esta condición de miembro del Congreso de Delgado, según los vocales más críticos con la propuesta de Pedro Sánchez, pone cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.

Lo peor, no obstante, y sin prejuzgar la labor que desarrollará Delgado en su puesto, es el perjuicio a la imagen de la Justicia, a lo que se une lo polémico de una figura que ha sido vinculada a la causa abierta por presunta corrupción policial que investiga la Audiencia Nacional en relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.