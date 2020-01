Telefónica frenará las salidas en las áreas digitales dentro del plan de bajas de la corporación

Telefónica va a frenar las salidas de trabajadores en las áreas vinculadas al ámbito digital, dentro del plan de bajas voluntarias puesto en marcha para la corporación y las unidades globales esta misma semana. En principio, en el programa, la compañía tiene derecho de veto.

Según fuentes del sector, no tendría sentido la salida de personal de estas áreas vinculadas a las nuevas tecnologías como el big data o la inteligencia artificial, cuando al mismo tiempo se está buscando personal para reforzarlas. “La compañía estaría pagando a la vez a empleados por marcharse y nuevos trabajadores contratados para estas áreas”, señalan estas fuentes, quienes precisan que no solo no se estarían logrando ahorros, sino que habría más costes, lo contrario de lo que se busca.

Estas actividades han sido consideradas estratégicas por la compañía. Entre ellas figuran ámbitos como la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos servicios digitales, por un lado, así como la ciberseguridad, el internet de las cosas, el big data o el cloud, por otro Estas últimas se han integrado en la nueva división Telefónica Tech, que está dirigida por José Cerdán.

En este sentido, otras fuentes del sector indican que está unidad tiene ya prácticamente configurada la plantilla. De hecho, fue la primera de las nuevas unidades en las que la operadora estableció la dirección. La teleco ha confiado parte de su futuro crecimiento a Tech, y espera que genere más de 2.000 millones de euros en ingresos adicionales en 2022. En la presentación, la teleco dijo que quiere dar un nuevo impulso a estos servicios digitales.

La compañía se encuentra en un momento de cambios. Telefónica ha lanzado el Plan 10, de tal forma que los trabajadores que tengan una antigüedad mínima en el grupo de diez años percibirían cinco anualidades, incluyendo sueldo y bonus, de forma diferida durante diez años, tal y como adelantó este periódico el pasado miércoles. Los empleados que lleven en Telefónica entre cinco y diez años, percibirían tres anualidades durante cinco años, mientras que para los directores, el plan fija cuatro anualidades durante un periodo de ocho años.

En este plan no hay límite de edad, aunque sí una cláusula de competencia, que impide a quienes se acojan trabajar para empresas competidoras durante dos años. Telefónica quiere cerrar el programa con rapidez, de tal forma que quienes se adhieran tendrán de plazo para comunicarlo hasta el lunes. El objetivo del grupo es cerrar el plan en el mes de marzo.

Bolsa

Por otra parte, la acción de Telefónica rebotó ayer un 1%, hasta 6,1 euros, poniendo fin a una racha negativa, que en los últimos días habían llevado a las matildes a perder la cota de los seis euros, y acercarse a los mínimos de los últimos 20 años, registrados en agosto.

La compañía comunicó este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un aumento de su autocartera, hasta el 2,44% del capital, con una aceleración de la actividad desde agosto del pasado año, cuando se aceleró la caída de la acción en Bolsa. Dentro de esta autocartera, Telefónica destacó una participación indirecta del 0,94% del capital por un derivado de la italiana Mediobanca.