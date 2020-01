Aloha Poké abrirá nueve restaurantes y llegará a 24 en 2020

La cadena de restaurantes Aloha Poké prevé abrir nueve locales y alcanzar los 24 al cierre de 2020, con los que alcanzará unos ingresos de más de siete millones.

De esas aperturas, siete serán franquicias y llegará por primera vez fuera de Madrid. En concreto, la compañía tiene previsto abrir en Pamplona, Vigo, Zaragoza o Las Palmas. Las otras dos serán restaurantes propios, una modalidad que la compañía prevé potenciar, tal y como explica su co-fundador, Guillermo Fuente, a este periódico. "Queremos consolidarnos como una empresa fuerte, también a nivel financiero, y eso nos lo pueden dar los restaurantes propios", afirma. De los dos locales de este tipo que prevé abrir en 2020 uno será en Madrid, donde Fuente ve poco margen para seguir creciendo, y otro en una localización todavía por confirmar.

Este explica que, hasta ahora, Aloha Poké ha acometido sus planes de crecimiento de forma orgánica, invirtiendo los beneficios generados. De cara a potenciar en mayor medida la apuesta por los restaurantes propios, este no descarta "recurrir a otros medios. Se nos han presentado oportunidades de inversión, pero no queremos vender la empresa, sino potenciarla", explica Guillermo Fuente. Este detalla que se han acercado "grupos de restauración, fondos e inversores particulares", perfiles diferentes sobre los que, en principio, no tienen preferencia marcada. "Lo importante es que nos ayuden a desarrollar el proyecto".

En el mismo tiene un peso capital el delivery. En septiembre estos restaurantes especializados en los pokés, una tendencia al alza en la restauración cuyo concepto básico es el de una suerte de ensalada que combina arroz, pescado fresco y verduras y hortalizas, alcanzó un acuerdo de exclusividad de un año con Uber Eats para que se encargue de los pedidos a domicilio. "Son muy relevantes. Pueden suponer el 25% de los ingresos de un local fácilmente", estima Fuente. Este confirma que facilitarán este servicio en las nuevas aperturas desde el primer día, sean restaurantes propios o franquiciados.

Aloha Poké cerró 2019 con unos ingresos de 5,2 millones, más del doble que en 2018.